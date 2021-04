A paralisação forçada pelo avanço da pandemia no começo de 2020 atrasou o início da temporada passada em quatro meses. E nesse período, os pilotos da Fórmula 1 tiveram que buscar outras atividades para se manterem ocupados. Entre as alternativas, uma das mais inusitadas veio de Sebastian Vettel, que aproveitou para fazer um estágio para aprender mais sobre plantio orgânico.

Por outro lado, a maioria dos pilotos optou por manter um certo envolvimento com o esporte, participando de campeonatos virtuais, como Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell e Alex Albon.

Mas Vettel, que nunca foi uma pessoa de se expor muito, revelou sua inusitada atividade durante a pandemia: fazer um estágio em uma fazenda orgânica para aprender mais sobre agricultura.

Vettel já havia falado anteriormente sobre seu interesse pela natureza e a agricultura, sendo revelado como embaixador da iniciativa BioBienenApfel nesta semana, um movimento que busca proteger habitats para insetos.

"Já que eu tinha mais tempo nas mãos do que o planejado, pensei no que poderia fazer para me manter interessado", disse Vettel. "Isso chamou a minha atenção. Em algum momento você percebe que os vegetais são diferentes entre si. Nem todas as maçãs possuem os mesmos nutrientes e você fica se perguntando por que".

"E aí você rapidamente percebe de onde a maçã vem e como ela cresceu. Isso abriu portas para mim. Essa teoria me interessa muito e leio bastante sobre isso. Mas para aprender no lado prático e falar com as pessoas que lidam com isso diariamente, foi uma experiência interessante".

Vettel ainda explicou como ele queria plantar um jardim em forma de coração para suas filhas em casa na Suíça.

"Eu não queria fazer um coração pequeno, então determinei que seria um pouco maior. As meninas estavam junto no começo, mas depois fiquei sozinho com o trabalho e foi cansativo".

"No ano passado floresceu pouco, mas espero ver mais nesse ano".

Vettel não é o único campeão da F1 que demonstrou um interesse pela agricultura orgânica e cultivo. Jody Scheckter, campeão de 1979, teve uma fazenda no Reino Unido por cerca de 15 anos. Mas Vettel descartou a ideia de uma segunda carreira, afirmando que isso "ainda estava muito longe".

