Carregar reprodutor de áudio

E a chuva de punições por trocas dos componentes da unidade de potência começará mais cedo que nunca na temporada 2023 da Fórmula 1! No GP da Arábia Saudita deste fim de semana, Charles Leclerc será o primeiro piloto punido do ano, com 10 posições no grid de largada, pelo uso de um terceiro controle eletrônico no ano.

Na manhã do GP do Bahrein, a Ferrari havia detectado uma anomalia no controle eletrônico da unidade de potência de Leclerc, e optou por trocar por uma peça nova. Porém, na volta 40, o monegasco foi forçado a abandonar devido a uma perda repentina de potência, causada pelo próprio componente.

Após uma análise pela equipe em Maranello, Frédéric Vasseur confirmou nesta quarta (15) que o controle precisa ser substituído novamente. Em uma temporada, os pilotos têm direito a apenas duas unidades do componente.

Com isso, Leclerc será punido com 10 posições no grid de largada em Jeddah, apenas na segunda etapa de 23 da temporada.

"Tivemos dois problemas, um na manhã de domingo, quando ligamos o motor, e outro na corrida", explicou Vasseur. "Infelizmente, ambos foram no controle eletrônico, e é algo que nunca havíamos visto no passado".

"Espero que agora isso esteja sob controle. Fizemos uma análise profunda disso. Mas, infelizmente, isso significa que teremos que pagar a punição em Jeddah porque temos apenas dois componentes desse por temporada".

A confiabilidade do motor foi o calcanhar de Aquiles da Ferrari em 2022, com Leclerc abandonando enquanto liderava os GPs da Espanha e do Azerbaijão. Isso fez com que a equipe reduzisse a potência do motor como precaução, mas após trabalhar em cima disso, as rivais acreditavam que a Ferrari havia terminado com o motor mais potente do grid 2023.

Segundo dito pela equipe, os problemas com o controle eletrônico não possuem relação com os do ano passado.

Antes do início da temporada, o diretor de motores da Ferrari, Enrico Gualtieri, disse que a equipe deu o seu melhor para resolver os problemas de confiabilidade, algo que é permitido neste momento de unidades congeladas.

"Trabalhamos em todas as áreas tentando entender as raízes dos problemas que encontramos na pista, e usamos todas as ferramentas disponíveis para tentar solucioná-las. Tivemos um feedback positivo nos testes sobre as mudanças que introduzimos. Mas, como sempre, apenas a pista poderá dizer se fizemos um bom trabalho".

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music