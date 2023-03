Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, descartou rumores de que a equipe corre o risco de perder várias figuras-chave após seu decepcionante início da temporada da Fórmula 1.

A saída do engenheiro de design sênior David Sanchez na semana passada desencadeou uma onda de especulações de que a Ferrari poderia enfrentar novas saídas.

Houve rumores de que o diretor de corrida Laurent Mekies estava pensando em sair, e até sugestões de que a Ferrari poderia ser forçada a aceitar de volta o chefe técnico da Haas, Simone Resta, se perdesse mais pessoal de design.

Esclarecendo a situação antes do GP da Arábia Saudita, Vasseur insistiu que a situação dentro da Ferrari estava longe de ser retratada em alguns setores da mídia – mesmo admitindo que o resultado da primeira corrida não foi bom.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a especulação de que haveria infelicidade dentro da Ferrari, Vasseur explicou que seria errado afirmar que todos estavam alegres após a primeira corrida.

No entanto, ele deixou claro que falar de grandes problemas na equipe estava longe do alvo, pois enfatizou que Mekies era alguém muito comprometido em fazer parte do futuro da Ferrari.

“Acho que é normal ficar infeliz quando você não obtém os resultados esperados, e eu estou infeliz.

“Mas o mais importante é trabalhar em grupo, trabalhar em equipe e tentar tirar o melhor disso e fazer melhorias.

“Mas sair da empresa, é outra história. Se você quiser falar sobre Laurent, não sei o que aconteceu no passado com Laurent, mas o conheço há 25 anos, algo assim, quando ele estava na escola.

“Confio nele, temos uma colaboração muito boa juntos e ele será um dos pilares do futuro da empresa.”

Vasseur disse que é normal em qualquer equipe que haja idas e vindas regulares de funcionários, mas deixou claro que as principais figuras do elenco estão comprometidas.

“Honestamente, é a vida da equipe que estamos recrutando muito a cada ano e temos uma rotatividade”, disse ele.

“Se você quer falar sobre pessoas chave [saindo], acho que não. Mas com certeza teremos pessoas saindo do time e algumas pessoas entrando no time. É assim em todas as equipes da F1.

“Somos um grupo sólido e estamos construindo uma equipe também para o futuro, e a ligação é boa. Portanto, não, não acho que pessoas importantes deixarão o time.”

Embora perder Sanchez não fosse o ideal, Vasseur não quis entrar em detalhes sobre as circunstâncias de sua partida.

“Não quero discutir os termos do contrato porque é algo entre os funcionários e a empresa”, disse ele. “Não quero revelar nenhum detalhe.

“Só quero desejar boa sorte ao David para o futuro, que contribuiu para a equipe, mas é assim que é. Não quero divulgar nenhum detalhe sobre isso.”

Embora Resta tenha sido apontado como um possível substituto para Sanchez, já que a Ferrari busca reestruturar seu departamento técnico, Vasseur disse que não estava pensando em retirá-lo da Haas.

“Primeiro, Simone é o diretor técnico de uma de nossas equipes clientes”, disse ele. “Ele está fazendo um bom trabalho com Gunther e o plano é não fazer nada desse lado.”

