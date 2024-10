Sem chances matemáticas de título de pilotos, mas ainda vivo na briga dos construtores com a Ferrari, Carlos Sainz conquistou neste sábado (26) a pole position do GP do México de Fórmula 1. O segredo foi que o espanhol acertou uma volta, para ele, "quase perfeita" no difícil circuito Hermanos Rodríguez. Agora, está em boas condições de vencer sua segunda corrida no ano, impulsionado pela evolução da Scuderia.

Para o piloto, o desempenho na classificação foi marcante se levar em conta o desafio, como dito por ele mesmo, de completar uma ronda no autódromo sem deslizar. E a empolgação não é para menos, já que Sainz foi o único do grid a baixar o tempo para a casa de 1:15, com uma melhor volta de 1:15.946, a melhor marca de todo o final de semana.

"Muitas vezes no México, você tem a sensação de que não consegue fazer uma volta rápida completa", disse Carlos ao final do treino classificatório, descrevendo as difíceis condições da pista na sequência. "É extremamente difícil com o tanto de deslizamento, mas hoje, minhas duas voltas do Q3 foram praticamente idênticas, quase perfeitas", pontuou.

A 48 pontos da McLaren no Mundial de Construtores e a oito da Red Bull, a Ferrari, em terceiro lugar, ainda está no páreo para ser campeã da categoria. No GP dos Estados Unidos, deu um importante passo ao conquistar a vitória com Charles Leclerc e o segundo lugar com Sainz. Repetir a dose será difícil, já que o monegasco largará da quarta posição no México, mas o progresso da equipe anima o espanhol.

Sainz foi o único piloto do grid a baixar os tempos da classificação para o GP do México para a casa de 1:15, com 1:15.946. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Desde Austin, parece que demos um passo à frente também nas classificações, tentando encontrar algo extra com a volta de saída e a preparação dos pneus", disse o piloto, ressaltando que a pole position mostra evolução, mas que ainda há trabalho a se fazer. "Primeiro, levar os dois carros para casa (completar a corrida), mas, especialmente, vencê-la", disse.

O Mundial de Construtores é, de fato, a "prioridade número um", como dito pelo próprio Sainz. E ele sabe que terá um duro desafio para conquistar já no México os tãos sonhados pontos que separam a Ferrari da ponta. "É manter a liderança na Curva 1 e, a partir daí, espero que nosso ritmo de corrida seja bom o suficiente para vencer", concluiu o espanhol.

O GP do México de 2024 está marcado para este domingo (27), a partir das 17h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida na TV aberta para o Brasil, enquanto a F1TV Pro passará o evento no streaming. Confira a programação completa.

