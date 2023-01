Carregar reprodutor de áudio

Estes não são os melhores dias para o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que agora revelou ter feito comentários sexistas em seu antigo site.

O jornal britânico The Times encontrou os comentários na versão arquivada de mohammedbensulayem.com e os publicou nesta sexta-feira.

Entre outras coisas, o presidente da FIA afirmou que não gostava de mulheres que se acham mais espertas que os homens, “porque na verdade não são”.

Um porta-voz da FIA respondeu aos comentários dizendo que os comentários sexistas feitos em 2001 não refletem as crenças do presidente e se cita o trabalho contínuo de Ben Sulayem para incentivar a participação de mulheres no automobilismo.

"Ele vem alcançando resultados sérios no campo da promoção da igualdade de oportunidades para as mulheres no esporte, com base nos quais ele ficaria feliz em ser julgado. Esta é uma parte central, como evidenciado por suas ações até agora e os muitos anos que passou como vice-presidente responsável."

Este caso fecha uma semana turbulenta para Ben Sulayem, que substituiu Jean Todt à frente da FIA em dezembro de 2021. O presidente irritou os donos da Fórmula 1 ao chamar de “exagerada” a estimativa de US$ 20 bilhões do valor de venda da categoria em uma postagem no Twitter.

Em uma carta aberta, os proprietários da F1 acusaram Ben Sulayem de ultrapassar sua autoridade com seus comentários inaceitáveis. Um membro do Parlamento britânico condenou o comportamento "descortês" e "pouco profissional" do presidente da FIA por não responder às preocupações com os direitos humanos.

