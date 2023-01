Carregar reprodutor de áudio

O nome de Colton Herta, que compete na IndyCar, foi mencionado pela AlphaTauri na Fórmula 1 depois de ter sido revelado que Pierre Gasly estava de saída à Alpine, contudo, a FIA não deu autorização ao piloto norte-americano para obter os pontos necessário para a superlicença.

Scott Goodyear, diretor de corrida dos campeonatos americanos de Fórmula 3 e Fórmula 4, revelou que Herta estava estudando a possibilidade de competir na F3, que está sob os 'cuidados' da FIA para aumentar seus pontos e, assim, também elevar suas chances de fazer sua estreia na Fórmula 1.

“Em nossos campeonatos, os pilotos podem ganhar pontos de superlicença e, se alguém vencer a F3, F4 ou Fórmula Regional, haverá mais pontis do que se alguém vencer a Indy Lights”, explicou Goodyear ao podcast Racer to Racer.

"Isso é interessante porque o pai de Colton me ligou em julho e queria saber se seria possível seu filho participar da F3, já que seriam necessários mais pontos de superlicença", continuo Scott, que também queria ver o americano na categoria, mas segundo ele, a FIA não deu permissão para isso.

“De nossa parte, aprovamos a largada dele, mas a FIA não deu luz verde. Foi difícil porque tanto as equipes quanto os pilotos estavam em êxtase por ter um piloto do calibre de Colton se juntando à categoria. Isso daria a eles uma chance real de competir contra alguém que é considerado um dos melhores pilotos dos Estados Unidos", acrescentou Goodyear.

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music