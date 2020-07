Alexander Albon enfrentou dificuldades com o carro da Red Bull em Hungaroring, reclamando do comportamento do RB16 durante os treinos e acabou ficando com a 13ª posição do grid de largada.

Seu companheiro de equipe, Max Verstappen, conseguiu entrar na terceira parte da classificação, mas conseguiu apenas a sétima posição, a 1s4 de Lewis Hamilton, o pole position.

Depois das corridas na Áustria, Albon foi colocado sob pressão para a corrida de Hungaroring, o que o piloto da Williams George Russell considera injustificado - tendo competido ao lado do tailandês em diversas categorias inferiores.

Russell e Albon disputaram o título da Fórmula 2 em 2018, com Russell vencendo, enquanto Albon também enfrentou Charles Leclerc pelo título da GP3 em 2016.

"Quero dizer, eu conheço Alex há pelo menos 15 anos, frequentando o mesmo paddock que ele", disse Russell à Sky Sports F1.

"Ele é um dos melhores pilotos com quem todos corremos, Max [Verstappen], Charles [Leclerc] e todos nós diremos que ele sempre esteve na frente em tudo o que fez. E eu não sei que diabos está acontecendo.”

“Sinto-me muito, muito mal por ele, porque o estão colocando como um idiota e ele absolutamente não é. Ele ganhou em tudo o que fez. Então eu não sei o que está acontecendo, mas eles [Red Bull] precisam resolver o problema com ele”.

Albon disse após a classificação que seus problemas não estavam em uma área específica e quer conversar com a equipe Red Bull para resolvê-los.

"Foi um pouco de tudo, obviamente eu não fiz uma boa volta também, mas tivemos outra volta para tentar consertar, mas há mais algumas coisas para ser honesto", disse à Sky Sports F1. "Só precisamos nos sentar com a equipe e discutir para estarmos mais bem preparados para a próxima vez”.

