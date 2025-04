Muitos colecionadores de peças da Fórmula 1 estão interessados em terem pedaços da história em suas casas e, dessa vez, o macacão usado por Max Verstappen no GP de Miami de 2023 é que entrou em leilão.

A peça é original, autografada pelo piloto e nunca foi lavada (então muito provavelmente está impregnada com o cheiro do suor e do champanhe daquele pódio). A venda será feita pela F1 Authentics para beneficiar a instituição de caridade parceria da Red Bull, a Wings for Life.

A fundação de pesquisa sem fins lucrativos, que foi criada pelo bicampeão mundial de motocross Heinz Kinigadner e pelo falecido fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, tem como objetivo encontrar uma cura para lesões na medula espinhal.

"Estamos felizes em apoiar nossa parceira beneficente, a Wings for Life, com este leilão da F1 Authentics do macacão de corrida de Max da vitória no GP de Miami em 2023", disse Christian Horner em um comunicado.

"A pesquisa que a Wings for Life financia é crucial para encontrar uma cura para a lesão da medula espinhal e, portanto, estamos orgulhosos de que 100% dos lucros desse leilão irão diretamente para essa causa".

Andrew Wagner, CEO da Wings for Life USA, agradeceu a Verstappen por "fazer a diferença e por ser um verdadeiro campeão, tanto nas corridas quanto na vida".

O traje foi usado logo depois que o holandês conquistou seu segundo título mundial e embarcou em uma temporada recorde que terminou com seu terceiro campeonato mundial. 2023 foi o ano de maior sucesso para qualquer piloto de F1 na história, com Verstappen conquistando 19 das 22 vitórias em corridas.

Os fãs e colecionadores já podem dar lances no Max Verstappen 2023 Signed Miami GP Race Used Suit em f1authentics.com. O leilão será realizado em 6 de maio de 2025.

