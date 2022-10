Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Haas danificou a asa em uma toque com Max Verstappen na primeira volta do GP de Singapura de Fórmula 1. Com a seção da placa final da asa do carro de Kevin Magnussen solta, algumas voltas depois, a FIA emitiu uma bandeira preta e laranja para Magnussen – o que significa que um piloto tem um problema mecânico e deve retornar aos boxes para reparos imediatamente.

É a terceira vez nesta temporada que o dinamarquês recebe a bandeira – após incidentes semelhantes de asas danificadas no Canadá e na Hungria – mas o que tem sido especialmente frustrante é que em nenhuma das ocasiões a Haas se preocupou com a queda da asa.

Magnussen diz que tanto ele quanto Haas explicaram à FIA várias vezes agora como o elemento de flapping está fixado, então não tem como cair, mas sugere que o corpo diretivo não está ouvindo.

“Eu nem percebi que tinha esse contato e não conseguia sentir nada no carro”, explicou Magnussen.

“A equipe me disse que o dano foi pequeno. E estava naquela placa terminal, que explicamos à FIA que está fixada.

“A FIA deveria saber disso. Eles fazem os regulamentos. Essa parte não sai. Portanto, não é uma preocupação de segurança e aqui nem estava batendo.

“Foi muito exagerado me dar a bandeira preta e laranja”.

No início do GP de Singapura, o chefe da Haas, Gunther Steiner, expressou seu próprio aborrecimento com a maneira como a FIA continuou distribuindo a bandeira preta e laranja para a Haas por bater partes da asa dianteira.

“Há decisões tomadas que ainda estou chateado com isso”, explicou Steiner.

“Em 12 anos, aparentemente, não havia bandeira preta e laranja. E agora, em um ano, temos duas [antes de Singapura]. Nunca houve o risco de perdermos peças do carro.

“Eles acabaram de inventar isso ou não sei onde encontraram essa regra novamente, e agora estão felizes em aplicá-la, e especialmente para nós.”

Steiner disse que a Haas tentou explicar à FIA sobre a construção de sua asa dianteira e por que um flap solto não era perigoso, mas acha que a mensagem não foi entendida.

“Tentamos explicar a eles, porque nunca deixaríamos um carro na pista se não fosse seguro”, disse ele.

“É isso que as pessoas têm que entender. Não somos tão estúpidos. Se não for seguro, não somos estúpidos em deixá-lo na pista.

“Sabemos como a asa dianteira é construída, que não pode voar para longe. Se achamos que é perigoso, paramos o piloto. Não precisamos ser informados. Acho que temos muito mais pessoas qualificadas para dizer seguro ou não, do que a FIA tem”.

Magnussen disse que a Haas provavelmente falaria com a FIA mais uma vez para falar mais sobre a construção de sua asa.

“Espero que possamos conversar com eles novamente e, com sorte, eles podem perceber do que se trata”, disse ele.

“Você tem que ser capaz de ter um arranhão no seu carro. Esta é a Fórmula 1, você tem que ser capaz de lutar.

“Claro, eu entendo: se a asa dianteira está pendurada, você não quer que ela passe por baixo do carro ou acerte outro carro ou piloto. Mas esta é uma parte muito pequena da extremidade da asa, que se prendeu, então não está saindo.”

