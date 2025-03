F1: Marko admite que Red Bull sente ausência de Newey

Em maio de 2024, Adrian Newey anunciou que estava de saída da Red Bull, equipe de Fórmula 1 na qual trabalhou por 18 anos e onde conquistou seis títulos de construtores e oito de pilotos (quatro de Sebastian Vettel e quatro de Max Verstappen). Quase um ano após a despedida do engenheiro, o conselheiro Helmut Marko admitiu que sente falta do profissional na equipe austríaca.

"É claro que sentimos falta de um homem como esse. Newey é Newey", reconheceu Marko em uma entrevista à agência de notícias austríaca OE24.

Seja por acaso ou coincidência, a decadência da Red Bull aconteceu pouco depois da saída de Newey, de forma semelhante ao que já ocorreu com outros times pelos quais o engenheiro passou.

No entanto, Marko também destacou a importância e resiliência de sua equipe: "Somos um time de quase mil pessoas. O time por trás de tudo isso se uniu aos poucos".

A equipe de Verstappen tem sofrido com um declínio na performance do carro desde o meio do ano passado, que ficou ainda mais evidente quando a McLaren se consagrou campeão dos construtores, em dezembro.

Este ano, a Red Bull já passou por uma troca de pilotos e é terceira colocada entre os construtores, com 36 pontos após duas etapas. De acordo com Marko para a RacingNews365, "é verdade que o RB21 é difícil de pilotar" e eles estão trabalhando para melhorar o carro, "mas primeiro ele tem que funcionar e isso não vai acontecer da noite para o dia".

