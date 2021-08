F1: Marko afirma que não há mais relação entre Red Bull e Mercedes

A Red Bull teve mais uma corrida desastrosa no GP da Hungria de Fórmula 1 no começo de agosto, onde saiu com apenas um ponto, depois de zerar na Grã-Bretanha, e viu a rival Mercedes a ultrapassar tanto no campeonato de pilotos, com Lewis Hamilton, como nos construtores.

O resultado veio após um acidente iniciado por Valtteri Bottas logo na primeira curva, quando passou do ponto de freada, aquaplanou, bateu em Lando Norris e causou um efeito dominó que tirou vários carros da prova, caso de Sergio Pérez, e prejudicou outros, como Max Verstappen: o holandês teve que pilotar com um assoalho muito danificado e terminou apenas na nona colocação.

As consequências em Hungaroring, obviamente, não agradaram a alta cúpula da equipe austríaca. O conselheiro Helmut Marko deixou claro seu pensamento em entrevista à mídia neozelandesa NewstalkZB: "Esse foi o segundo final de semana de corrida em que fomos prejudicados por uma Mercedes. Perdemos a liderança no campeonato de construtores e de pilotos. Estou muito irritado."

"É claro que fiquei furioso. Outro piloto deles fez nossos carros abandonarem. Os danos de Pérez foram grandes e Max pôde continuar na corrida, mas não era competitivo", acrescentou.

Se tudo indicava que o relacionamento entre Red Bull e Mercedes chegou a um ponto irreversível somente após os eventos na Hungria, qualquer proximidade entre as escuderias já não existia desde a colisão de Verstappen e Hamilton em Silverstone, segundo Marko.

"Devemos fazer nosso trabalho. É preciso marcar pontos durante o campeonato e vamos focar nas próximas corridas, mas já não existe mais relação."

