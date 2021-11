O polêmico conselheiro da Red Bull Helmut Marko disse esperar que Valtteri Bottas piore sua forma no restante do ano. Na luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título da atual temporada da Fórmula 1, cada ponto é muito importante e nesse aspecto, os segundos pilotos de suas equipes tem papel crucial.

Embora o finlandês faça algumas corridas muito boas, ele apresenta dificuldades em ser regular. Já o mexicano, por outro lado, não correspondeu às expectativas no primeiro semestre na escuderia austríaca, mas melhorou nas últimas provas.

Marko, dando uma alfinetada na Mercedes, quer que Bottas não seja tão forte em termos de desempenho nos GPs restantes.

"Valtteri é imprevisível", disse o chefão da Red Bull. "Ele teve algumas corridas muito boas, mas também fez algumas muito ruins. Espero que ele volte em má forma depois de Austin. Será uma vantagem para nós. Acho que os segundos pilotos também podem desempenhar um papel muito importante."

"O fim de semana nos Estados Unidos foi o melhor de Pérez conosco e ele teve o apoio de muitos mexicanos. Ele estava no mesmo nível que Max desde a primeira sessão. É muito importante para nós lutar pelo mundial de construtores."

Preocupado com as corridas após a América Latina, Marko acha que as longas retas de Catar e Arábia Saudita favorecerão a Mercedes: "A situação atual é que estamos um pouco atrás deles em termos de desempenho do motor. A vantagem que tínhamos na França acabou."

"Não podemos parar de repente se ganharmos as duas próximas provas. As pistas no Oriente Médio podem beneficiá-los, mas poderíamos ficar felizes se conseguirmos o segundo lugar lá."

