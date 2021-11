Lewis Hamilton recebeu uma reprimenda por violar os limites da pista no México durante a sessão de treinos de abertura da Fórmula 1 no Autódromo Hermanos Rodriguez.

Durante os primeiros 15 minutos de TL1 nesta sexta-feira, Hamilton passou reto ao frear para a curva 1, notando pelo rádio que "não conseguia desacelerar lá" enquanto vários pilotos lutavam nas condições empoeiradas.

Hamilton voltou à pista entre a Curva 2 e a Curva 3, o que significa que ele não seguiu as instruções do diretor de corrida Michael Masi antes do fim de semana de que os pilotos devem seguir a rota de fuga para o lado esquerdo do circuito.

“Qualquer piloto que saia da pista no lado esquerdo entre as curvas 1 e 2, ou que passe à esquerda no vértice da curva 2, deve voltar a entrar na pista guiando para o lado esquerdo do poste na curva 3”, diz a instrução.

Como resultado, Hamilton foi convocado pelos comissários e investigado pela violação dos limites da pista, com a audiência resultando em uma reprimenda dirigida ao heptacampeão mundial.

“O carro 44 saiu da pista do lado esquerdo entre as curvas 1 e 2 e voltou a entrar na pista entre as curvas 2 e 3, em vez de voltar pelo lado esquerdo do poste na curva 3,” diz o boletim da FIA.

“Embora observem os comentários do piloto em relação às condições da pista e sua tentativa de virar para a esquerda após deixar a pista, os Comissários consideram isso uma falha em seguir as instruções do Diretor de Corrida fornecidas no artigo 21.1a) das Notas de Evento do Diretor de Corrida.”

É a primeira reprimenda de Hamilton da temporada, o que significa que não terá impacto significativo em seu fim de semana de corrida. Os pilotos que receberem três reprimendas ao longo de uma temporada recebem uma penalidade de 10 lugares no grid.

Hamilton não foi o único piloto a receber uma reprimenda por violação dos limites da pista no treino de abertura na sexta-feira. Kimi Raikkonen da Alfa Romeo fez a mesma violação que Hamilton mais tarde na sessão, recebendo a mesma sanção.

