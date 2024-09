A sete corridas do fim da temporada 2024, Helmut Marko acredita que a Red Bull tenha oficialmente perdido o Mundial de Construtores da Fórmula 1 para a McLaren, mas ainda vê esperanças para o tetracampeonato de Max Verstappen, com o holandês podendo se aproveitar da confusão interna que ainda existe na rival, apesar de admitir que a conquista possa estar "sob risco".

Com os resultados da etapa de Baku, a Red Bull perdeu oficialmente a liderança do Mundial de Construtores para a McLaren, que chegou a 476 pontos, 20 à frente da equipe de Milton Keynes. Por outro lado, Max Verstappen conseguiu um ótimo controle de danos, cedendo apenas três pontos para Lando Norris, com o tricampeão tendo ainda 59 de vantagem para o rival.

Em entrevista à Sky Sports alemã, um desanimado Marko diz ver boas perspectivas para o futuro após o GP do Azerbaijão, mas que é preciso mudanças.

"Pérez provou isso [que o carro tem potencial]. Ele conseguiu acompanhar os outros. Max não conseguiu nada disso. Os pneus morreram, os freios superaqueceram. Então o carro tem potencial, mas é sensível em termos de ajuste, e não acho que progredimos. E não vamos [progredir] em Singapura. Ainda temos que ver como vamos superar esse circuito, mas [a melhora] precisa estar em Austin, se não o Mundial de Pilotos também estará sob risco".

Questionado se a Red Bull havia desistido do Mundial de Construtores após perder a liderança para a McLaren, Marko não titubeou: "Para ser honesto, sim. O lado positivo é que Piastri está muito próximo de Lando nos pontos. Então pensando na equipe e nas 'ordens papaia', não teremos uma visão clara tão cedo assim".

"Precisamos encontrar velocidade e o carro precisa ser mais fácil de gerenciar em termos de ajuste. Mas mantemos a confiança com o que vimos aqui que é possível, que podemos vencer o título de pilotos dessa forma".

Já em entrevista ao canal austríaco ServusTV, Marko voltou a reforçar pontos positivos do carro, mas não espera que o próximo GP seja fácil.

"Vamos colocar desta forma: a direção é a correta. Mas temo que não teremos como avançar antes de Austin. Ainda temos que arrumar uma forma de passarmos por Singapura. Mas, graças a Deus, perdemos apenas três pontos no Mundial de Pilotos".

E a preocupação com o GP de Singapura, que já era grande, ficou ainda maior após o forte acidente de Pérez.

"A corrida é em uma semana. Agora vamos enviar as coisas. Temos que ver o tamanho do dano ao carro de Checo, o que ainda temos. Isso vem acima de tudo em um curto espaço de tempo. Tínhamos algumas pequenas coisas planejadas para Singapura, mas esta batida nos força a reavaliar toda a situação".

Enquanto Marko vê a situação do Mundial de Construtores como perdida, Verstappen tenta ser mais positivo. Em coletiva com jornalistas após o GP, o holandês busca manter a esperança: "Não é nada legal ver isso. Claro, o que aconteceu com Checo e Carlos não ajudou em nada. Mas tenho certeza de que podemos fazer melhor. A luta ainda não acabou. Vamos tentar recuperar".

