Franco Colapinto espera que pontos conquistados no GP do Azerbaijão de 2024 da Fórmula 1 sejam prova de seu talento e que ele merece uma vaga na Williams, depois que Logan Sargeant deixou a equipe prematuramente.

As conquistas de Colapinto em Baku - ir ao Q3 e terminar em oitavo para marcar quatro pontos - foram coisas que Sargeant nunca conseguiu em 2024, quando sua turbulenta temporada e meia na F1 com a equipe britânica terminou.

No final da corrida de Baku, Colapinto tinha acabado de ultrapassar o piloto da Haas, Nico Hulkenberg, para chegar ao 10º lugar, quando Carlos Sainz e Sergio Pérez bateram à sua frente, e esse incidente o fez subir mais duas posições.

Depois de falar com a imprensa, incluindo o Motorsport.com, perguntaram a ele se o resultado compensava a confiança do chefe da Williams, James Vowles, que o promoveu repentinamente da Fórmula 2 antes da etapa de Monza.

Uma parte importante da mensagem sobre essa decisão foi como ela foi tomada para dar à Williams sua melhor chance de marcar pontos.

"Eles demonstraram muita confiança e segurança ao me colocar em um lugar", disse Colapinto. "Foi uma aposta muito difícil, e uma aposta que muitas pessoas não entenderam".

"Mas espero estar mostrando do que sou capaz e que mereço uma vaga na Fórmula 1. A ideia e a oportunidade que James me deu estão me ajudando a mostrar isso".

"Estou apenas trabalhando muito para tentar aprender rapidamente. Tenho muita pouca quilometragem em um carro de Fórmula 1, são apenas duas corridas e um TL1 e algumas voltas em Abu Dhabi [no teste pós-temporada] no ano passado".

"Mas acho que, com a pouca quilometragem que tenho, estar nos pontos em minha segunda corrida é algo realmente positivo e muito bom. Portanto, temos que continuar, mas já é um bom começo".

Colapinto classificou seu resultado em Baku como um "sonho que se tornou realidade", o que, combinado com seu companheiro de equipe Alex Albon, que terminou logo à frente, em sétimo, ajudou a Williams a passar a Alpine para o oitavo lugar na classificação dos construtores.

"Fizemos um ótimo trabalho com a equipe", acrescentou. "Subimos a Williams no campeonato e estou muito feliz com o resultado".

"É um ótimo resultado para a equipe. Ambos os carros nos pontos, P8 no campeonato de construtores, ambos os carros entre os oito primeiros. É algo inesperado e incrível para a equipe, para a Williams, eles realmente merecem".

"Então, sim, estou muito feliz pelo que conquistamos juntos e precisamos continuar trabalhando no futuro", conclui.

