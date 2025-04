AO VIVO: Assista à corrida da Porsche Sprint Trophy no Velocitta

A Porsche Cup abre o domingo no Velocitta com a corrida da Sprint Trophy, a classe escola da categoria, que visa formar novos pilotos para subirem a escada da Porsche. O grid deste ano conta com grandes personalidades, como a skatista Letícia Bufoni, o cantor Lucas Lucco e o influencer Paulo Muzy.

Diferentemente da Carrera Cup e da Sprint Challenge, a Sprint Trophy realiza apenas uma corrida no fim de semana, participando de seis das nove etapas da temporada 2025. O grid foi formado com base na classificação do sábado, tendo Neto Carloni na pole position.

