Lando Norris disse que ficou surpreso ao terminar à frente do rival Max Verstappen, largando da 15ª colocação no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, e que ficou feliz por ter tido "uma pequena participação" na vitória do companheiro de McLaren, Oscar Piastri.

Norris se classificou apenas em 17º lugar, depois de ver sua última volta no Q1 arruinada por confusão causada por bandeira amarela, que acabou forçando-o a desacelerar em vez de completar a volta.

Ele subiu para 15º graças a uma largada no pitlane de Lewis Hamilton e à desqualificação de Pierre Gasly, mas ainda estava se preparando para uma tarde de contenção de danos nas ruas de Baku.

Mas, com a estratégia alternativa de largar com pneus duros, Norris fez uma boa largada e logo estava entre os 10 primeiros, atrás de Alex Albon, também de duros, que segurou alguns dos corredores de pneus médios após a parada de box inicial, incluindo Max Verstappen e George Russell.

O pit stop de Albon deu a Norris liberdade por algumas voltas antes de fazer sua própria parada na 38ª volta e, enquanto Russell ultrapassou Verstappen e subiu ao pódio, Norris recuperou seu déficit de tempo de pit stop em relação a Verstappen, que enfrentava dificuldades com o carro, e tomando o quarto lugar do holandês.

"Acho que não poderíamos ter pedido muito mais hoje", disse Norris depois que o ponto extra pela volta mais rápida ajudou a reduzir seu déficit na corrida pelo título de 62 para 59 pontos.

"Teríamos ficado satisfeitos com o oitavo lugar, pois esperávamos que, entre as quatro primeiras equipes, ficássemos como o oitavo carro".

"Uma boa largada, uma boa estratégia. Quero dizer, eu adoraria ter ultrapassado Alex [Albon] um pouco mais cedo. Ele dificultou minha vida. Assim que o Alex se aproximou, acho que meu ritmo era o melhor da pista, mesmo com os pneus duros desde o início da corrida, e consegui criar uma boa distância e liberar todo o potencial do carro".

"O carro estava voando, o que quase me deixou mais irritado com a situação de ontem e com a bobagem da bandeira amarela".

Quando perguntado se ficou surpreso por terminar na frente de Verstappen, depois de primeiro ter se defendido do holandês antes de sua parada e, em seguida, ter que recuperar um tempo de pit stop, ele disse: "Um pouco surpreso".

"Quando você começa em 15º lugar, não espera vencê-lo. Eu estava cerca de 20 a 22 segundos atrás no início da corrida. Eu estava cerca de 20 a 22 segundos atrás, em termos reais, de onde eles estavam. Mas para criar uma lacuna à frente dele e, em seguida, para ir aos boxes e ainda ultrapassá-lo. Eu não esperava isso, provavelmente".

Antes de passar a Williams de Albon, Norris desempenhou um papel útil para garantir a vitória do companheiro de equipe Piastri.

O australiano ficou vulnerável a uma ultrapassagem de Sergio Pérez, da Red Bull, ao não responder imediatamente ao pitstop do mexicano.

Mas o fato de Norris ter atrapalhado Pérez permitiu que Piastri fosse para o box duas voltas depois e ainda saísse um segundo à frente, em segundo lugar, de onde ultrapassou o líder Charles Leclerc para vencer a corrida.

"Naquele momento, eu ainda estava meio que preso atrás de Alex, então não pude fazer muita coisa", disse Norris à Sky Sports F1.

"Não diminuí a velocidade, apenas economizei um pouco mais os meus pneus, pois eles estavam superaquecendo um pouco".

"Isso permitiu que Oscar se mantivesse à frente e, possivelmente, conseguisse a vitória hoje, então estou feliz por saber que tive um pequeno papel nisso e, para nós, como equipe, é isso que precisamos fazer".

"Não acho que isso tenha mudado o resultado [para mim], mas mudou o resultado para Oscar, e isso foi o mais importante".

"Esse era o meu trabalho hoje, ajudar o Oscar e sair com um primeiro e quarto lugares foi perfeito", conclui.

