F1 - Red Bull: Futuro de Lawson será revelado em setembro

Com a confirmação de Sergio Pérez até o final da atual temporada, pelo menos, a Red Bull estabilizou definitivamente a situação de sua dupla de pilotos e, como consequência, também a de sua equipe júnior, a RB. Mas a questão que ainda paira no ar é o futuro de Liam Lawson, o piloto reserva da equipe austríaca da Fórmula 1.

A alta cúpula da equipe de Milton Keynes também começou a tomar decisões e a formular planos para o próximo ano. Além de Max Verstappen e Yuki Tsunoda, ambos com contratos em vigor, os acordos de Lawson, terceiro piloto e operador de simulador da RB, e de Isack Hadjar, uma das grandes estrelas da temporada da Fórmula 2 da FIA, terão de ser definidos.

O piloto do Lawson esteve a um passo de retornar como titular da equipe de Faenza logo após o GP da Bélgica. Tudo parecia estar se encaminhando para a demissão de Sergio Pérez pela Red Bull e a consequente promoção de Daniel Ricciardo, com o australiano rumorizado para assumir o lugar de seu compatriota na RB, mas a mudança de planos o bloqueou novamente.

Liam Lawson, Equipe RB F1 Foto de: Davide Cavazza

No próximo ano, no entanto, é quase certo que o encontraremos de volta à Fórmula 1 como titular, provavelmente ao lado de Tsunoda. Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, em sua coluna na Speedweek, revelou que o futuro de Liam será revelado daqui a um mês, em setembro.

"Anunciaremos o que acontecerá com Liam Lawson em setembro. O fato de ele ter sido autorizado a ganhar mais experiência na F1 em Ímola foi planejado há algum tempo, embora a competição gostasse de usá-lo por empréstimo, ele não está disponível para isso", disse Marko.

Isack Hadjar, Campos Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Hadjar, que está indo bem na FIA F2, liderando a classificação de pilotos com 165 pontos, é, até o momento, a melhor perspectiva na academia da Red Bull. Ele é o que está mais preparado para uma posição importante a partir da próxima temporada, embora seja quase certo que ele não se tornará titular em nenhuma equipe. Ele terá de esperar pelo menos um ano antes de ter sua grande chance.

"Nosso piloto na Fórmula 2, Isack Hadjar, obteve sua quarta vitória na série em Spa. Ele tem claramente o potencial para correr na Fórmula 1. Veremos como as coisas se desenvolverão, mas ele certamente assumirá algum tipo de papel. Pode ser que, como Lawson, ele passe um ano como piloto de testes e operador de simulador", concluiu Marko.

