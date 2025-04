A Red Bull decidiu demitir Liam Lawson depois de apenas dois GPs na temporada 2025 da Fórmula 1. Apesar de promover Yuki Tsunoda da Racing Bulls para sua equipe principal, o nome de Franco Colapinto, argentino reserva da Alpine, foi levantado como um dos candidatos para vaga do neozelandês, mas o consultor da Red Bull, Helmut Marko, afastou tal ideia, mesmo depois de visitar a Alpine na China.

Embora tenha ficado claro que a Red Bull havia decidido trocar Tsunoda por Lawson durante o fim de semana na China, relatos do paddock indicaram que o retorno do neozelandês à Racing Bulls não era certo, com Franco Colapinto surgindo como uma opção caso eles decidissem abandonar Lawson.

A visita de Marko à hospitalidade da Alpine no circuito de Xangai, no final de semana do GP da China, apenas alimentou os rumores em torno do argentino, que se juntou à equipe baseada em Enstone como piloto reserva este ano, depois de competir nas últimas nove etapas como titular da Williams na última temporada.

Em entrevista ao Motorsport.com por meio do site irmão Formel1.de, Marko explicou sua visita à Alpine e o que discutiu com o chefe de equipe Oliver Oakes.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Tenho um bom relacionamento com Olli Oakes. Ele tem tido regularmente alguns de nossos pilotos em suas várias equipes juniores. Um de seus pilotos está competindo atualmente na GP3 britânica, por exemplo. Essa foi a razão pela qual me reuni com ele. Colapinto não fui um assunto", esclareceu o austríaco, que contratou Oakes para a academia da Red Bull durante o tempo em que o britânico era piloto, resultando na conquista do campeonato mundial de kart.

O barulho em torno das chances de Colapinto se juntar à Racing Bulls surgiu depois que o argentino foi considerado pela Red Bull no final da temporada passada, enquanto a equipe decidia sobre a situação de Sergio Pérez e como acomodaria as formações de pilotos de suas duas equipes.

A esse respeito, Marko aceitou que Colapinto foi inicialmente considerado por causa de seu início muito bom na F1, que incluiu uma aparição na terceira posição e um final em pontos em sua segunda participação no GP do Azerbaijão.

"Colapinto teve uma estreia muito forte na Fórmula 1. E, é claro, é preciso ficar de olho na evolução das coisas. Mas, no final, ele não foi considerado seriamente", disse ele.

Marko explicou que optou por Isack Hadjar na Racing Bulls por causa do que o francês havia mostrado na Fórmula 2 e, em vista do que foi um fim de semana muito competitivo de sua parte na China, o austríaco sentiu que não estava errado em sua decisão.

"Tínhamos Hadjar, que tinha sido consistentemente mais rápido do que Colapinto na Fórmula 2 e, como se viu agora, ele acabou sendo a escolha certa", concluiu.

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!