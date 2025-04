F1: Leclerc aponta séria fraqueza da Ferrari em 2025

Após os primeiros fins de semana de corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1, o piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, apontou que a equipe está lutando com um problema recorrente em seu carro.

O piloto monegasco se classificou em sexto lugar para a corrida principal, uma posição atrás de seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, que fez a pole para a corrida sprint. Para ele, o ritmo da classificação é abaixo do esperado.

Do ponto de vista de Leclerc, ele não tem o ritmo necessário para fazer voltas rápidas, enquanto o ritmo de corrida do SF-25 parece competitivo: "O problema é que perdemos muito na classificação".

Leclerc: "Precisamos melhorar na classificação"

"Lewis fez um trabalho muito, muito bom na quali sprint, mas acho que ele superou um pouco o desempenho do carro. Depois, na classificação real, vimos nosso desempenho real e acho que isso mostra onde estamos realmente em termos de ritmo de classificação".

Isso, é claro, dificulta a vida da Ferrari na corrida, até porque a McLaren é "muito mais rápida" na classificação, diz Leclerc, "e eu diria que eles estão praticamente no nosso nível nas corridas".

"Mas se começarmos três ou quatro posições atrás, a corrida está quase acabando. É por isso que precisamos melhorar na classificação".

Há uma mudança notável na maneira como ele melhorou nos últimos anos. "A tendência se inverteu completamente no último ano e meio. Costumávamos ter uma classificação forte, mas sofríamos na corrida. Agora é o contrário".

"Temos que encontrar o equilíbrio certo porque estamos pagando o preço no momento por não conseguirmos controlar as coisas na classificação". Perguntado se é mais um problema de configuração ou uma característica fundamental do carro, Leclerc continua sem saber: "Eu gostaria de saber a resposta".

"No momento, ainda estamos procurando as soluções certas para esse problema. Ainda não as encontramos. De qualquer forma, não consigo imaginar que isso seja causado por um recurso de design. Acho que se trata mais de otimizar o carro para as etapas curtas e encontrar o equilíbrio certo na configuração".

Vasseur adverte contra conclusões precipitadas

O chefe da equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, é mais sutil e adverte contra a precipitação no julgamento. "Não devemos tirar conclusões precipitadas", diz ele.

"Vemos diferenças entre as etapas e as condições da pista. Lewis conseguiu a pole no sprint e foi capaz de permanecer na liderança. Isso significa que o ritmo de classificação não é fundamentalmente ruim. Trata-se de encontrar as otimizações certas e explorar seu potencial de forma consistente".

