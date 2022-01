É possível vermos no cinema no futuro a espetacular temporada de 2021 da Fórmula 1? Pelo menos é o que espera Helmut Marko, o consultor da Red Bull em entrevista à Servus TV, acreditando que a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no último ano teve "mais força explosiva" do que a de James Hunt e Niki Lauda em 1976, base para o filme Rush - No Limite da Emoção, de 2013.

Marko acredita que a temporada 2021 seja um material ainda melhor para as telonas. O austríaco recorda os vários pontos altos e baixos do ano que finalmente terminaram com o holandês conquistando seu primeiro título.

Do ponto de vista de Verstappen, Marko citou os acidentes de Silverstone, Baku e Monza como pontos negativos. Por outro lado, o austríaco lembra da vitória na França e "os dois grandes resultados no Red Bull Ring" como amostras de sua força e competência.

Após a segunda vitória na Áustria, Verstappen abria 32 de vantagem para Hamilton, mas depois, "a Mercedes se recuperou" e o próprio Hamilton "se fez cada vez mais forte", reconheceu Marko, para quem a explosão do duelo se dava pela "diferença entre os dois personagens".

"De um lado, o heptacampeão, que vive uma vida bastante midiática", disse Marko. Verstappen, por sua vez, tinha "os pés no chão" e "focado apenas no esporte", afirmando que "são muitos contrastes". E isso não se aplica apenas aos pilotos, mas também às equipes.

Por várias vezes no ano, Mercedes e Red Bull "brigaram entre si, com duelos verbais correspondentes", o que contribuiu para que a briga do ano passado tivesse ainda mais repercussão, e que talvez vá parar nas telas do cinema em alguns anos...

