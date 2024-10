É o momento da Fórmula 1 religar os motores e voltar para as últimas seis corridas da temporada. Após um mês de pausa, o GP dos Estados Unidos será marcado pela apresentação das últimas atualizações de 2024 e a Ferrari planeja ser uma das equipes destaque.

O time italiano está reforçado pela chegada de Loic Serra como diretor técnico de chassi e Jerome D'Ambrosio como vice-diretor da equipe. Agora, partiu para Austin para confirmar a boa forma do SF-24, apesar de Charles Leclerc e Carlos Sainz terem obtido resultados abaixo do esperado em Baku e Marina Bay.

A Scuderia, como todas as outras equipes de ponta, levará algumas novidades técnicas para o Texas. O Motorsport.com adianta ue o que veremos nos EUA será o pacote evolutivo final para o SF-24, mas a sensação é de que as mudanças planejadas serão divididas em duas etapas. Então, não apenas em Austin, mas também na Cidade do México.

Não está claro se a divisão dos novos recursos em duas etapas separadas é o resultado de um atraso na deliberação de certos detalhes ou o receio pelo formato da sprint, com menos tempo para treinos livres.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

De qualquer maneira, veremos um carro vermelho que 'mudará de pele' em duas etapas com apenas uma semana de diferença, já que a corrida no México será consecutiva à do Texas.

Um fato parece certo: a asa dianteira com uma aba móvel mais extrema fará sua estreia em Austin, enquanto alguns elementos da parte inferior podem aparecer no México.

Atualmente, a Red Bull, Mercedes e também a McLaren, o atual carro de referência técnica, lutam para conseguir boas atualizações e elevarem o ritmo de seus desafiantes e será interessante ver se haverá alguma mudança nos valores que vimos nos últimos três GPs.

A Ferrari está trabalhando para perseguir e se juntar à Red Bull no segundo lugar do Campeonato de Construtores, enquanto parece mais complicado mirar no MCL38, que está capitalizando sua capacidade de ser um monoposto "universal", capaz de impor a lei em qualquer tipo de pista.

Os italianos precisam de 34 pontos para encostarem nos taurinos. Enquanto isso, a equipe de Woking lidera confortavelmente com 516 pontos conquistados.

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN X NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

