A Aston Martin, em comunicado oficial em seu site, anunciou o piloto novato que correrá no teste pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, sem a inclusão do brasileiro Felipe Drugovich, que atualmente é reserva da equipe de Silverstone.

Quem utilizará o carro AMR24 será o americano Jak Crawford, que está em seu segundo ano de Fórmula 2, atualmente na quinta colocação, e que também faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da Aston.

Com a confirmação de que a sprint para aspirantes, no pós-temporada, não ocorrerá neste ano, os planos iniciais da Aston Martin, que provavelmente colocaria Drugovich para correr em tal corrida e Crawford para os testes, foram frustrados.

Na mesma nota, Crawford afirmou: "Estou animado com a oportunidade de dirigir o AMR24 pela primeira vez em Abu Dhabi. Passei muitas horas no simulador no AMR Technology Campus e continuarei fazendo isso antes do teste para garantir que estou bem preparado".

"Yas Marina é um circuito que conheço bem, então espero que isso me ajude a me atualizar rapidamente. Gostaria de agradecer muito a todos na Aston Martin pela chance de pilotar o carro deste ano no teste", conclui.

Já o chefe de equipe, Mike Krack, declarou: "Estamos ansiosos para dar a Jak a oportunidade de pilotar o AMR24 em Abu Dhabi como parte de sua função no programa de Desenvolvimento de Jovens Pilotos da Aston Martin. Ele já demonstrou um alto nível de compreensão em testes anteriores conosco este ano e sei que ele trabalhará duro na preparação para o teste, além de competir nas duas últimas rodadas do Campeonato de F2".

A equipe de Silverstone ainda anunciará quem correrá os testes da Pirelli em Abu Dhabi. A tendência é que tais testes sejam feitos por algum piloto titular, como em 2023, em que Fernando Alonso fez parte da etapa.

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!