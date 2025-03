A pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein deu às equipes uma boa visão do comportamento de seus novos carros. Para a Red Bull, foi um momento de entender que o RB21 é uma versão melhorada do RB20, mas ainda com problemas que a equipe precisa melhorar.

Ao Sport.de, Helmut Marko admitiu que não "não está decepcionado" com o novo carro, mas notou que algumas atualizações não funcionaram da maneira como eram esperadas.

Sem dados internos, não é possível tirar conclusões definitivas, mas a Red Bull já está deixando claro que não está completamente feliz com seu desempenho.

"Não estou decepcionado com o RB21, mas teria sido bom se nossas adaptações e inovações tivessem funcionado desde o início. Alguns dos novos recursos não funcionaram e isso significa que ainda temos espaço para melhorias".

Para Marko, a McLaren ainda será a equipe a ser batida, pelo menos no início da temporada de 2025. O conselheiro dos taurinos ainda aposta que Lando Norris e Oscar Piastri enfrentaram as mesmas questões que em 2024 e acabaram "roubando" pontos um do outro, para permitir que Max Verstappen cresça no campeonato.

"Ainda precisamos de dois ou três décimos para estar no nível da McLaren, que teve uma degradação muito melhor do que nós em termos de pneus. No Bahrein, Norris foi muito mais brilhante do que Piastri, mas espero que este último seja mais competitivo já em Melbourne porque precisamos que Piastri e Norris roubem pontos um do outro".

"Temos o curinga Max, que deve compensar a lacuna técnica com seu talento de pilotagem. Espero uma batalha de quatro vias entre McLaren, Ferrari, Mercedes e nós, mas a McLaren é claramente a favorita".

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!