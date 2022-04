Carregar reprodutor de áudio

Mesmo com o RB18 da Red Bull mostrando ser rápido, a confiabilidade do carro ainda não está à altura após dois abandonos de Max Verstappen nas três primeiras corridas da Fórmula 1 em 2022. E o consultor da equipe austríaca, Helmut Marko, sabe que o time precisa melhorar as condições, para evitar que o atual campeão se converta em uma bomba-relógio.

Tanto Verstappen quanto Sergio Pérez abandonaram nas voltas finais do GP do Bahrein devido a um problema na bomba de combustível. E enquanto em Jeddah o holandês venceu com o mexicano em quarto, o atual campeão amargou outro abandono em Melbourne, novamente com problemas no sistema de combustível, enquanto o companheiro foi o segundo colocado.

Antes da chegada da F1 à Ímola, Marko anunciou que a equipe havia descoberto a causa do abandono na Austrália

"O problema não estava na unidade de potência, mas sim no sistema de combustível", disse Marko em entrevista ao canal austríaco ORF. "Foi um duto de combustível sob alta pressão. A Honda nos disse que o problema será solucionado antes da próxima corrida".

Em Melbourne, Verstappen vinha atrás do líder Charles Leclerc mas, com o abandono, viu a diferença no Mundial de Pilotos abrir consideravelmente. Enquanto o holandês é o sexto com 25 pontos, o piloto da Ferrari lidera com 71 de 78 possíveis nesse começo de temporada.

"Depois do abandono, ele voltou aos boxes e falamos sobre tudo que aconteceu com calma. Mas se não começarmos a ganhar logo, ele pode virar uma bomba-relógio".

Qual o tamanho do favoritismo de Leclerc após o começo da F1 2022?

