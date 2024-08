F1 – Ricciardo exclusivo: “Nada mais pode me machucar”

Há apenas algumas semanas, a carreira de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 parecia morta. Então ele ressurgiu como um candidato para substituir Sergio Pérez no meio da temporada na Red Bull.

A F1 pode ser um negócio engraçado, e um veterano Ricciardo viu a maioria dos lados disso.

"É um negócio engraçado", ele sorri em concordância em um papo com o Motorsport.com.

"E ter um tempo livre no ano passado me permitiu voltar a este negócio e lidar com essas coisas muito melhor. Eu rio um pouco sobre isso. Estranhamente, eu gosto disso.

"É um pouco estressante? Sim. Mas sabe, é um mundo louco, é um esporte louco, e é divertido fazer parte disso.

"Há pressão sobre muitos de nós e há momentos em que teremos que ver se conseguimos suportar essa pressão. E isso é algo que estou ansioso para ver se consigo fazer."

Podium: Race winner Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Sutton Images

Ricciardo tem experiência em primeira mão com a panela de pressão da Red Bull ao lado de Sebastian Vettel e Max Verstappen. E, dadas as dificuldades daqueles que tentaram substituí-lo, a passagem original do australiano pela Red Bull — incluindo sete de suas oito vitórias— parece ainda mais impressionante.

No entanto, o piloto de 35 anos também experimentou o cenário oposto, principalmente sua falha em fazer as coisas funcionarem na McLaren.

À medida que ele se aprofundava cada vez mais para adaptar seu estilo de pilotagem a um carro com o qual não conseguia lidar, ele foi lentamente engolido por um turbilhão que ele mesmo criou.

Depois de dois anos se debatendo ao lado de Lando Norris — além daquela tarde mágica em Monza, quando liderou uma dobradinha da McLaren, enquanto Verstappen e Lewis Hamilton se enroscavam — Ricciardo finalmente foi tirado de seu jejum.

E após aquela experiência contundente que roubou seu entusiasmo pela F1, Ricciardo enfrentou a questão existencial de se ele não teria estômago para retornar à série que era tão avassaladora que o devorou ​​na primeira vez.

Mas ele retornou, depois que Christian Horner, da Red Bull, lhe deu uma tábua de salvação e um teste em Silverstone em julho passado, o convencendo de que o velho Honey Badger que venceu sete corridas para ele ainda estava lá em algum lugar.

Marshals repair the barriers and deal with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Depois que uma lesão na mão em Zandvoort atrapalhou seu retorno à AlphaTauri — agora RB — Ricciardo começou de novo em 2024 com o benefício de uma pré-temporada completa para provar que ele pertence ao assento de Pérez.

Mas enquanto seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda atingiu uma forma brilhante para reivindicar sua própria Red Bull, Ricciardo achou mais difícil atingir seu ritmo no VCARB01. Na maioria das vezes, Tsunoda teve a vantagem na classificação, permitindo que o japonês acumulasse 22 pontos em comparação com os 12 para Ricciardo.

Ricciardo comandou uma troca de chassi em Xangai que provou ser um ponto de virada, destacando-se com um quarto lugar na sprint de Miami e quinto na classificação do GP do Canadá, e ele está lentamente mostrando a consistência necessária que a Red Bull e a RB precisavam ver.

"Certamente tivemos um ritmo um pouco diferente nesta temporada", disse Ricciardo. "Acho que Yuki não teve tantos pontos baixos, seus níveis foram fortes do início ao fim e levei um pouco de tempo para encontrá-los.

"Obviamente, a troca de chassi na China é onde meu ano começou a mostrar um pouco mais promissor. Mas daquele ponto em diante, eu definitivamente me senti um pouco mais em sintonia com o carro e comecei a recuperar um pouco dessa crença.

"Ainda ter velocidade, isso tem sido realmente crítico. E agora é só ter certeza de que posso extraí-la com mais frequência, o que eu fiz, mas é claro que sempre quero mais de mim."

Em seu ponto mais baixo, surgiram dúvidas sobre se ele estava fadado a repetir sua queda na McLaren.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mas por mais frustrado que Ricciardo estivesse com sua falta de resultados, a melancolia que pontuou sua passagem pela McLaren estava ausente desta vez.

Para quem já pensava que sua carreira na F1 estava encerrada há 18 meses, não há mais nada a temer.

"Não é como se eu tivesse uma abordagem 'não me importo', mas minha perspectiva é que tudo isso agora é um bônus porque eu realmente pensei que no final de 2022 talvez eu nunca mais corresse na F1", explicou.

"Então, para ter essa segunda chance, se houver alguma pressão, tudo bem, vamos encarar. Nada mais pode realmente me machucar.

"Não posso controlar nada que vai acontecer. Posso controlar o que acontece na pista. Nem mesmo encaro corrida por corrida. Encaro sessão por sessão."

Foi confirmado recentemente que Ricciardo ficará na RB pelo restante da temporada, perdendo a promoção da Red Bull por enquanto, mas também evitando uma substituição antecipada por Liam Lawson, que poderá fazer parte do grid em 2025.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Essa decisão foi adiada para o final da temporada, mas se 2024 for a última temporada de Ricciardo na F1, ele não vai olhar para trás com arrependimentos.

"Ainda me sinto muito faminto e motivado, então é claro que ficaria triste, porque sinto que ainda tenho mais a dar. Eu me coloquei de volta em um lugar muito bom", disse quando questionado como ele se sentiria se 2024 fosse o fim da estrada para ele.

"Então, seria triste, mas eu definitivamente levaria isso de um lugar de gratidão também, e acho que é aí que minha perspectiva pode ajudar às vezes.

"Olha, sou grato por ter tido o tempo que tive e por poder correr um carro que venceu corridas. Tenho uma carreira de mais de 10 anos em um esporte que sei que muitos só podem sonhar.

"Eu provavelmente iria para a cama com esse pensamento. Mas, por dentro, sinto que não estou pronto."

