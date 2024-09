Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, demonstrou preocupação e disse que vantagem de Lando Norris, da McLaren, no GP de Singapura da Fórmula 1, é "loucura". O piloto da equipe papaia chegou a bater quase 21 segundos de vantagem em relação à Max Verstappen.

"É uma loucura como ele [Norris] está se distanciando", disse Marko ao site austríaco OE24. "Nosso déficit é alarmante".

Com a vitória do piloto britânico no circuito de rua de Marina Bay, a McLaren abriu 41 pontos a frente no campeonato de construtores, em relação à Red Bull. Apesar de Verstappen ainda ter 'uma gordurinha' na liderança da disputa entre pilotos, essa vantagem diminuí cada vez mais, chegando agora à 52 pontos de diferença entre Max e Lando.

Em relação à essa situação, Marko disse que precisa de melhor desempenho do RB20, mas que pausa entre o GP do Azerbaijão e GP dos Estados Unidos será de grande ajuda para a equipe taurina.

"Precisamos urgentemente de desempenho. Graças a Deus, agora temos quatro semanas para trabalhar nisso. Deve haver muita coisa por vir", conclui.

