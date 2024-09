Alexander Albon enviou uma mensagem irritada pelo rádio ao seu engenheiro perguntando sobre uma manobra feita por Franco Colapinto ainda no começo da corrida de Fórmula 1 em Singapura. O assunto rendeu no paddock, mas, depois de revisitar as imagens, o piloto de Williams voltou atrás.

Na primeira curva, Colapinto tentou uma manobra arriscada em cima de Albon, fazendo com que o piloto reclamasse da investida por dentro muito tarde na zona de frenagem.

"Franco acabou de fazer um 'divebomb' [um mergulho], O que ele está fazendo?".

No entanto, depois de assistir ao vídeo da curva de abertura, onde uma manobra de freada tardia fez com que Colapinto passasse por Yuki Tsunoda, Carlos Sainz e Albon para subir três posições em relação ao seu lugar no grid, foi possível ter uma nova perspectiva de como as coisas aconteceram.

E Albon, que perdeu posições, caindo para o 15º lugar, acredita que o problema foi mais o fato de todos os carros ficarem sem espaço para fazer curvas do que qualquer coisa que seu companheiro de equipe tivesse feito.

"Não sei o que parecia do lado de fora, mas acho que foi mais pelo fato de ninguém conseguir virar na curva", explicou Albon.

"Então, todos se juntaram e basicamente tiveram que ir direto para a curva um. Eu estava do lado de fora e paguei o preço [por ter de ir para a pista de escape]. Não tenho nada a criticar. Foi apenas uma infelicidade eu estar do outro lado da curva".

Apesar de entender a situação, o piloto se disse frustrado com a situação e com o resultado geral do fim de semana.

"Foi um pouco frustrante. Mas acho que o fim de semana inteiro foi um pouco frustrante. Temos um carro que deveria ter ficado entre os 10 primeiros e não conseguimos isso".

O próprio Colapinto disse que não entendeu o motivo da confusão com sua manobra na primeira curva, já que, segundo ele, atingiu o ápice e não forçou a ultrapassagem de ninguém.

Perguntado sobre as críticas de Albon ao 'divebomb', o argentino disse: "Não sei. Eu só vi o Tsunoda ao meu lado".

"Havia um espaço, e eu entrei no canto. Não havia ninguém à minha direita, e deixei um espaço à direita até a linha branca, e não havia ninguém lá. Então, eu não sei. Ainda não vi o replay".

Albon acabou se retirando da corrida com um problema de resfriamento, enquanto Colapinto voltou para casa em 11º lugar, depois de sentir que uma melhor estratégia poderia tê-lo ajudado a terminar à frente de Sergio Pérez, da Red Bull.

"Só acho que precisamos nos defender um pouco melhor e não deixar que esses erros aconteçam novamente", acrescentou Colapinto. "Porque só de parar uma volta mais tarde, perdemos o lugar nos pontos. Mas as coisas são como são. Ganhamos e perdemos juntos".

Enquanto Albon minimizou o momento da primeira curva após a corrida, Carlos Sainz, da Ferrari, não ficou feliz com o que aconteceu.

Falando ao canal espanhol DAZN, ele disse: "Por ter começado do lado sujo, não tive uma largada ruim. Acho que larguei relativamente bem".

"Mas, ao frear na curva 1, obviamente tive que tomar cuidado com Charles [Leclerc] na frente e, em seguida, uma Williams veio por dentro, freando muito tarde".

"Acho que foi o Franco que quase tirou dois ou três de nós da frente. Não aconteceu nada, absolutamente nada, não houve nenhum acidente, mas quando se está lutando pelo campeonato de construtores com a equipe, é preciso ter um pouco mais de cuidado com carros que têm menos a perder e que têm suas vidas em jogo na largada".

"Quando se está disputando tantos pontos com a equipe, é preciso ter mais cuidado".

