A volta mais rápida de Daniel Ricciardo no GP de Singapura segue incomodando a McLaren e agora Andrea Stella quer uma 'revisão' do relacionamento entre a Red Bull e a RB na Fórmula 1. O chefe do time de Woking viu a manobra do australiano como "peculiar", mas não pode provar que tenha acontecido alguma ordem por parte da equipe mãe para a decisão de Ricciardo.

Em Marina Bay, Lando Norris foi completamente dominante, conseguindo manter a pole position por 62 voltas e abriu uma vantagem de 20 segundos para o segundo colocado, Max Verstappen. No entanto, o britânico tinha uma coisa em mente: diminuir a diferença para o tricampeão mundial em oito pontos.

O piloto da McLaren tinha a pontuação máxima a partir da volta 48, tendo cravado a volta mais rápida na pista. No entanto, isso foi perdido quando Ricciardo fez uma segunda parada e voltou para o traçado com pneus macios para tirar o pontinho extra de Norris.

No mesmo momento que isso aconteceu, muito começou a ser questionado se a Red Bull não teria sido responsável por fazer o pedido, uma vez que Verstappen tentou cravar uma boa volta, mas não conseguiu. O holandês não teria tempo para fazer uma parada e garantir o segundo lugar.

'Escolher' sacrificar Ricciardo seria a decisão mais simples, uma vez que o australiano já estava na última posição e 'não tinha nada a perder'. Mesmo assim, até o momento, Christian Horner, chefe dos taurinos, e o próprio piloto não confirmaram que a ordem tenha vindo da Red Bull.

Sem o ponto extra, a briga entre Norris e Verstappen pelo título mundial de 2024 fica ainda mais acirrada e o britânico precisa garantir a vitória em todas as próximas seis etapas - além de vencer as corridas Sprint e obter a volta mais rápida. Lando também precisa contar com a sorte de que outras equipes desafiarão a Red Bull e o desempenho de Oscar Piastri, que precisaria manter o tricampeão mundial o mais atrás no grid possível.

Em Singapura, Ricciardo não somou nenhum ponto, isso porque cruzou a linha de chegada como último colocado, mas afetou diretamente na briga na tabela de pilotos. Importante lembrar que o australiano enfrenta rumores de que será demitido de seu assento na RB entre a próxima etapa, em Austin, e o início de 2025.

Agora, Stella não acusou diretamente a Red Bull de pedir para que a equipe irmã tomasse a volta mais rápida. No entanto, o chefe da McLaren se mostrou bastante insatisfeito com a relação entre os taurinos e a RB. Ele ainda defendeu que é necessária uma conversa sobre a intimidade entre as duas equipes, pensando no longo prazo do esporte.

"Essa é uma questão importante. Sabe, assim que você invoca o espírito esportivo, acho que você precisa abordar isso com um senso de responsabilidade, que eu quero ter", disse ele quando perguntado sobre a chamada.

"Não conheço os fatos. Acabei de ver que o RB buscou a volta mais rápida e conseguiu. Mas, para mim, falar aqui sobre espírito esportivo e assim por diante, eu acho que é... Não é meu local de fala".

"Eles marcaram a volta mais rápida e, potencialmente, como parte de uma conversa de longo prazo, precisamos colocar o esporte em uma posição em que, em qualquer estágio - seja na pista ou na fábrica - as equipes se comportem de maneira totalmente autônoma, porque este é um campeonato de construtores".

Stella avaliou a decisão da RB em buscar a volta mais rápida como 'peculiar', sem acusar de fato a equipe de tentar favorecer a irmã.

"Isso precisa ser definitivamente resolvido. Mas em nenhum momento eu tenho elementos para dizer que a RB buscou a volta mais rápida para apoiar a Red Bull. Só acho isso um pouco... Como posso dizer... Peculiar. Eu não esperava por isso".

"Fiquei um pouco surpreso com o fato de que a maior prioridade da RB em Singapura era marcar a volta mais rápida da corrida. Acho que temos de trabalhar mais para garantir que isso [o campeonato] não se reduza a um ponto".

"Ao mesmo tempo, tenho tanta simpatia, apoio e amizade com Daniel que estou feliz por ele poder acrescentar essa volta mais rápida ao seu recorde na pista".

Norris defendeu que as duas equipes fizeram uma "jogada inteligente" ao garantir a volta mais rápida para o ex-companheiro na McLaren, Ricciardo ainda admitiu que era a "coisa lógica" a fazer.

O diretor de equipe da Red Bull, Christian Horner, não quis se pronunciar sobre a situação e disse que cabia à RB explicar seu raciocínio, embora o companheiro de equipe de Verstappen, Sergio Pérez, tenha revelado que a equipe havia considerado colocá-lo na pista para buscar o tempo mais rápido.

"Não sei o que aconteceu lá. Acho que a equipe estava discutindo isso... Então acho que, no final, decidimos ficar como foi decidido de qualquer maneira. Acho que a equipe estava pensando nisso, mas no final não aconteceu", concluiu.

