Após Max Verstappen ser penalizado pela FIA pelo uso de um xingamento durante a coletiva de imprensa pré-GP de Singapura, os pilotos da Fórmula 1 decidiram realizar uma discussão privada sobre a melhor forma de responderem à dura resposta da Federação à polêmica.

A decisão da FIA de impor uma punição de um dia de serviço público a Verstappen por ter usado um xingamento antes do GP de Singapura não foi bem aceita pelos atuais nomes da categoria. Isso até levou o próprio holandês a fazer protestos em suas aparições subsequentes nas coletivas de imprensa oficiais, oferecendo apenas respostas monossilábicas para cumprir as exigências dos regulamentos.

Na noite de domingo, durante uma reunião privada para falar com a mídia fora do ambiente formal da FIA, Verstappen revelou que o que havia acontecido no fim de semana era o tipo de coisa que poderia levá-lo a se aposentar.

Mas Verstappen não é o único insatisfeito com o assunto e disse que recebeu o apoio de outros pilotos em seu grupo privado de WhatsApp da Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA).

Perguntado se havia apoio para ele, Verstappen disse: "Sim, com certeza. É claro que escrevi no [bate-papo] da GPDA a decisão, e todos estavam quase rindo, tipo 'que diabos é isso', basicamente. Então, sim, é muito, muito bobo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Ben Hunt

Agora, foi apurado que a GPDA quer reunir as opiniões de todos os seus membros e elaborar uma resposta oficial. Falando ao canal do site irmão do Motorsport.com na Alemanha, Formel1.de, o presidente da GPDA, Alex Wurz, disse que, embora o estilo de todos possa não ser o de usar palavrões, a emissão de penalidades por xingamentos era excessiva.

"Quantos serviços comunitários vitalícios Guenther Steiner teria que cumprir por usar xingamentos?", disse Wurz, que também tuitou sobre o assunto. Ele foi glorificado por usar esses xingamentos. A Netflix transmitiu isso no mundo todo, sem problemas. Mas, de repente, mudar assim?".

"Tenho que dizer: [o uso de palavrões] não é de meu gosto pessoal como piloto. Como presidente da GPDA, tenho que dizer oficialmente que, é claro, discutiremos isso internamente, primeiro chegaremos a um consenso e, em seguida, consideraremos se e de que forma falaremos com a FIA e o presidente".

Wurz disse que não era o estilo da GPDA usar a mídia para promover sua agenda e expressou sua esperança de que a questão pudesse ser resolvida a portas fechadas para manter todas as partes satisfeitas.

"Pessoalmente, eu sempre acredito nisso, e também fazemos isso na GPDA: resolver internamente", disse ele. "Não recorremos à mídia. Muito raramente algo vai da GPDA para a mídia porque simplesmente tentamos resolver as coisas internamente para o bem do esporte e queremos reunir as pessoas e as principais partes interessadas individuais em nossa jornada".

"Acho que os pilotos precisam ter permissão para se expressar de forma autêntica até certo ponto. É claro que isso não deve ser pessoalmente ofensivo e tampouco discriminatório. Todos eles já percorreram um longo caminho nesse sentido. Portanto, para mim, pessoalmente, a penalidade é muito severa".

A controvérsia de Verstappen veio na esteira dos comentários que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, fez ao Motorsport.com sobre seu desejo de ver os pilotos xingando menos no rádio da equipe.

"Temos que diferenciar nosso esporte - o automobilismo - da música rap", disse Ben Sulayem. "Não somos rappers, você sabe. Eles dizem palavrões quantas vezes por minuto? Não fazemos parte disso. Eles são assim e nós somos [nós]".

