Apesar do 'ressurgimento' da Mercedes nas últimas corridas, o conselheiro da Red Bull Helmut Marko afirmou que, apesar das preocupações da equipe, Max Verstappen segue tranquilo e sem se deixar abalar. O holandês está na liderança do campeonato de pilotos com seis pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton.

Nas três provas mais recentes da Fórmula 1, em Monza, Sochi e Istambul, a equipe alemã superou a rival austríaca, com vitória do heptacampeão na Rússia e de Valtteri Bottas na Turquia. A única etapa que a escuderia de Milton Keynes dominou foi em Zandvoort.

"A Mercedes era simplesmente muito superior na Turquia", disse Marko ao Sport1. "Na chuva, Verstappen normalmente não deveria ter tido problemas para derrotar Bottas, mas ele não teve chances em Istambul. Eles eram muito superiores a nós, principalmente com tanques vazios. Max não parava de reclamar de saídas de frente e não conseguíamos nos livrar disso."

"Temos que trabalhar dia e noite e vamos continuar lutando. É positivo o quão relaxado Max está lidando com a situação. Ele continua muito calmo e apenas aponta as desvantagens que tem no momento."

