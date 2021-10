F1 - Coulthard: "Erros mostram que Hamilton está pressionado"

Desde que começou a era híbrida, Lewis Hamilton ficou conhecido por cometer poucos erros e ter se tornado um piloto mais "cerebral" do que no início de sua carreira na Fórmula 1. No entanto, para seu compatriota e comentarista da categoria David Coulthard, a pressão colocada sobre ele por Max Verstappen em 2021 mudaram isso.

De acordo com o britânico, os 'pequenos' incidentes do heptacampeão na atual temporada, que não aconteciam nas que ele era dominante, comprovam essa tese.

"Uma quantidade notável de coisas do tipo", disse Coulthard à mídia britânica Channel 4. "Seja indo para a brita em Ímola, tocando a barreira ou batendo na parede dos boxes na Rússia mais recentemente. Isso é interessante, você não o vê cometendo erros massivos, mas esses menores mostram que ele está sob pressão."

Mark Webber, também ex-piloto da F1 e companheiro do britânico como comentarista do canal, concordou com seu colega e citou erros capitais de Hamilton: "Lewis está em uma disputa fenomenal com Max. Ele passou reto na curva 1 em Baku na relargada e começou no grid em Budapeste sozinho de pneus slicks, com todos os outros largando dos boxes com pneus intermediários."

As duas corridas citadas pelo australiano impediram o piloto da Mercedes de disparar na liderança do campeonato, já que Verstappen abandonou no Azerbaijão por um estouro de pneu e ficou apenas com a décima colocação na Hungria por danos sofridos em seu chassi após ser acertado na largada.

