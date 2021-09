Vice-campeão da Fórmula 1 em 2008 e piloto da Ferrari entre 2006 e 2013, o brasileiro Felipe Massa falou sobre a ida do jovem britânico George Russell para a Mercedes ao lado do experiente compatriota Lewis Hamilton em 2022.

“Eu sei o que está por vir para George. Eu fui para a Ferrari como um jovem piloto da Sauber e tinha Michael Schumacher ao meu lado", ponderou Massa, que foi companheiro do alemão heptacampeão mundial em 2006, em entrevista ao Speedweek.com.

"Tentei aprender o máximo que pude com Schumi, o segui na pista, tentei seus caminhos de resolver coisas, mas também procurei algo que pudesse fazer diferente, para talvez obter alguma vantagem", seguiu o brasileiro.

“Acho que Russell é um piloto excepcional. Ele tem uma velocidade fabulosa. Ele provou na Williams que está pronto para desafios maiores e o GP do Sakhir em 2020, mostrou do que ele é capaz em um carro de ponta", afirmou sobre o atual competidor da Williams.

"Mas ele também sabe que não será fácil ao lado de Hamilton", alertou Massa, que perdeu o título de 2008 para o britânico nos segundos finais do GP do Brasil. "Mas vejo George como um piloto com cabeça fria e o coração no lugar certo", ressaltou.

"Estou convencido de que ele pode conquistar muito em seu primeiro ano na Mercedes. Ele terá que mostrar paciência. Se você for mais diligente do que os outros pilotos e mantiver a serenidade, os sucessos virão naturalmente, porque é isso que campeões fazem”, completou.

