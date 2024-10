O CEO da McLaren, Zak Brown, pediu que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) iniciasse uma "investigação minuciosa" para saber se a Red Bull realmente usou o dispositivo do 'babador' dianteiro em condições da parque fechado na Fórmula 1.

A equipe de Milton Keynes se viu no centro de uma polêmica por conta de um 'mecanismo' dentro do cockpit que permite que um mecânico, com uma ferramenta, aumente ou diminua a altura do 'babador' dianteiro. Embora o sistema em si não seja ilegal, as equipes rivais estão insatisfeitas porque suspeitam que a Red Bull tenha usado entre a classificação e a corrida.

Essa medida seria ilegal, pois as restrições do parque fechado não permitem a alteração de nenhum componente aerodinâmico além da asa dianteira. A escuderia nega veementemente que tenha usado o dispositivo dessa forma e a própria FIA alega que está convencida de que não há evidências de tal violação do regulamento por nenhuma equipe.

No entanto, isso não é suficiente para Brown, que sugere que ainda há muitas perguntas sem respostas sobre o assunto - e pediu à FIA que analise mais profundamente o que a Red Bull pode ter feito. Falando sobre o aumento do policiamento da entidade sobre essa questão, o CEO disse à Sky Sports: "Estou muito feliz em ver que a FIA está cuidando disso."

"Acho que precisa ser uma investigação muito completa. Porque se você mexer no seu carro do ponto de vista do desempenho no parque fechado, isso é muito claro - uma violação substancial que deve ter consequências enormes. Mexer no carro depois do parque fechado é altamente ilegal dentro das regras. Portanto, acho que a FIA precisa chegar ao fundo da questão: eles estavam ou não estavam?"

Zak Brown, CEO da McLaren Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Brown sugeriu que o simples fato de a Red Bull ser a única equipe do grid que instalou esse sistema no carro já era suficiente para gerar dúvidas sobre o motivo da escolha desse conceito. Ele também não deu muita importância aos comentários da equipe afirmando que o ajusto não poderia ser feito quando o carro estivesse totalmente montado.

"Quando você vê comentários bem redigidos, como "não é possível fazer isso quando o carro está totalmente montado"... eu sei que o carro nem sempre está totalmente montado", acrescentou Brown. "E então a FIA acha que precisa colocar um selo nele. Por que a FIA precisaria colocar um selo em algo se não fosse acessível?"

"A transparência é extremamente importante nos dias de hoje. Portanto, ainda tenho dúvidas. Sei que, conversando com outros chefes de equipe, eles ainda têm dúvidas. Até que essas perguntas sejam respondidas, acho que ainda é uma investigação em andamento para chegar ao resultado final: o que sabemos?"

"Gostaria de mais algumas respostas antes de me preparar para dizer: 'Certo, acho que eles estavam ou não estavam'. Mas acredito que a FIA vai chegar a uma conclusão."

Perguntado se ele achava que a Red Bull havia violado as regras, Brown disse: "Por que você o projetaria para estar dentro do carro, se as outras nove equipes não o fizeram? Seria injusto da minha parte dizer isso, é claro. Tenho uma opinião sobre se acho que eles violaram ou não, mas acho que a FIA precisa ser muito cuidadosa ao determinar se acha que eles [Red Bull] violaram ou não."

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!