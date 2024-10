Sérgio Pérez, piloto mexicano da Red Bull, parece estar se cansando do 'excesso' de notícias liberadas pelos taurinos, e afirmou que a equipe deveria se focar mais no desenvolvimento dos próprios carros de Fórmula 1.

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, disse sobre a diferença de desempenho entre Pérez e Max Verstappen que "precisamos desesperadamente de respostas" sobre a situação de seus pilotos, já que as rivais McLaren e Ferrari encontraram mais consistência com suas duplas.

Acrescente a isso os comentários de Marko de que ele preferiria um piloto da academia em 2025 ao lado do holandês, e a vaga de Checo está novamente em dúvida.

Diante dessa situação, Pérez afirmou, em uma entrevista à ESPN Desportes, que a equipe deveria se concentrar mais no desenvolvimento do carro do que em tentar estar presente na mídia.

"Estamos focados no carro, tentando resolver os problemas internos que temos com o desenvolvimento, porque tomamos a direção errada", disse o mexicano, antes de ser direto sobre os comentários de sua própria equipe à mídia.

"Às vezes, acho que seria muito melhor para a Red Bull se concentrar nisso [desenvolvimento] em vez de procurar estar nas notícias o tempo todo".

"Acho que é mais importante resolver os problemas que são muito claros, porque houve essa queda no desempenho e eu venho reclamando desses problemas há muitos meses".

"No final, acho que é aí que o foco tem que estar, mais do que dar notícias". Pérez espera que as atualizações que a Red Bull trouxe para o RB20 em Austin deem resultados para voltar à briga pelo campeonato.

"Faltam seis corridas e tudo pode acontecer nas próximas corridas, onde há muitos pontos em jogo, sprint, corridas sprint, então há muito pela frente, há muito pelo que lutar e essas próximas duas corridas serão muito importantes para mim pessoalmente, mas certamente ainda temos muito em jogo com a equipe, então acho que se pudermos ter uma boa corrida neste fim de semana, a próxima [corrida] nos coloca na luta pelo campeonato de construtores imediatamente", conclui

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!