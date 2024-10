F1: Marko e Brown enfatizam importância de 'guerra' fora da pista

A rivalidade entre McLaren e Red Bull na Fórmula 1 continua não apenas na pista, mas também no paddock, especialmente as discussões sobre as regras técnicas e as atualizações estão afetando as estratégias das duas equipes.



O design inovador da asa traseira da equipe papaia em Baku e o sistema de ajuste de altura do para-choque dianteiro dos taurinos, que se tornou a polêmica da semana do GP do Estados Unidos, fizeram com que a FIA se envolvesse na briga.

O CEO da McLaren, Zak Brown, resumiu a rivalidade da seguinte forma: "Toda batalha na Fórmula 1 precisa ser vencida tanto fora quanto dentro da pista. Estamos fazendo o nosso melhor para examinar cada equipe e explorar cada vantagem".



"Farei o que for preciso para ajudar a McLaren a vencer".

O veterano consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, enfatizou que tais alegações são da natureza da F1: "Uma equipe acusa a outra, depois as outras acusam as outras".



"É assim que sempre foi na Fórmula 1 e é assim que sempre será".

