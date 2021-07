O CEO da McLaren, Zak Brown disse que a Fórmula 1 abriu um péssimo precedente, onde os pilotos podem ter que "encostar" e deixar os rivais passarem se eles agora ficarem ao lado deles.

Após a penalidade concedida a Lando Norris no GP da Áustria no último fim de semana, Brown teme que tenha aberto um mundo onde as corridas difíceis não são mais permitidas.

O norte-americano teme especialmente que se Norris teve que ceder a Pérez simplesmente porque o mexicano ficou ao lado dele na entrada da curva, isso mudaria completamente as regras de combate.

Falando em uma entrevista exclusiva para o Motorsport.tv, Brown disse: “A alternativa agora é que você abriu o precedente para tudo o que você precisa fazer é ficar ao lado de alguém, e então eles têm que parar para você. E acho que será muito difícil correr dessa maneira. ”

Brown disse que ainda não entende por que Norris foi penalizado como tendo agido de maneira injusta no incidente, e disse que não encontrou muitos pilotos que concordem com a posição da FIA.

“Achei que foi um absurdo”, disse. “Acho que desde que estou no automobilismo, que faz cerca de 35 anos, quando você vai passar por fora, certamente na volta de abertura, acho que é 'fique atento'.

“Por 50 anos, as corridas de roda a roda têm sido ótimas. Mas você corre o risco de ficar sem espaço na saída."

“Achei uma corrida ótima, firme e difícil. E acho que às vezes precisamos deixar os pilotos correrem. Precisamos ter certeza de que eles estão fazendo coisas seguras e que estão guiando dentro dos limites."

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Alessio Morgese

“Mas, de todas as pessoas com quem falei, não acho que haja um piloto de carros de corrida no mundo que não ache que isso seja apenas uma boa corrida limpa. E se você vai passar por fora, ou tentar, você corre esse risco.”

Brown acha que tem havido uma regulamentação excessiva das corridas nos últimos anos, o que não contribui em nada para aumentar o espetáculo.

“O automobilismo existe há muito tempo e não tínhamos essas penalidades até recentemente”, explicou.

"Essas penalidades de cinco segundos porque você não deu espaço suficiente a alguém não existiam 5/10/15 anos atrás, e a corrida estava ótima."

“Certamente, se alguém está fazendo algo perigoso [é justificado], mas eu certamente não considerei aquele movimento perigoso. Aquilo foi apenas uma boa disputa", concluiu.

