Carregar reprodutor de áudio

O sucesso atrai. O bom início vivido de temporada pela Aston Martin na Fórmula 1 em 2023 faz com que o paddock fique de olho nos talentos da equipe de Silverstone e, duas delas, McLaren e AlphaTauri, fizeram contratações importantes do time de aerodinâmica da Aston.

A McLaren anunciou nesta semana a contratação de Mariano Alperin, um dos principais nomes do time de aerodinâmica da Aston, como parte de um recrutamento agressivo para melhorar a performance da equipe.

Na semana passada, a McLaren anunciou uma reestruturação de seu departamento técnico, com mudanças que incluíram a saída do diretor James Key e a contratação do ex-Ferrari David Sanchez, que deve chegar apenas em 2024.

Uma das conclusões do time gerido pelo novo chefe Andrea Stella na revisão feita durante as férias é que o departamento aerodinâmico não era bom o suficiente para viabilizar a evolução da equipe. Segundo apurado pelo Motorsport.com, a McLaren contratou 15 novos profissionais para a área.

Esse grupo inclui nomes vindos de equipes como Ferrari, Red Bull e Aston Martin. Alperin é um dos principais contratados. O engenheiro teve um papel fundamental na transformação da equipe de Silverstone.

Alperin tem uma grande experiência na F1, com passagens pela AGS e Minardi antes de ir para a BAR, tornando-se chefe de aerodinâmica na Honda em 2006.

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the garage Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Após a Honda, Alperin foi para a Sauber, sendo chefe de desenvolvimento aerodinâmico entre 2008 e 2019, indo para a Aston Martin na sequência como diretor de tecnologia aerodinâmica.

Como parte da reestruturação, a McLaren projetou uma nova Equipe Técnica Executiva, formada por Sanchez (conceito veicular), Peter Prodromou (aerodinâmica) e Neil Houldey (engenharia e design). Esse trio responderá diretamente à Andrea Stella.

Já a AlphaTauri, que vive o segundo ano consecutivo com performance abaixo do esperado, contratou Guru Johl, um dos responsáveis pelo sucesso do AMR23.

Diferentemente da McLaren, ainda não houve um anúncio oficial da parte da equipe de Faenza. A mudança foi descoberta devido ao próprio Johl, que atualizou seu perfil no Linkedin com a troca de time.

Johl ficou por mais de oito anos na Aston Martin, desde a época na qual a equipe ainda era conhecida como Force India. Mas agora ele retorna ao guarda-chuva da marca de bebidas energéticas, tendo ocupado diversos cargos na Red Bull e na Red Bull Technology nos anos 2000.

Johl deve ocupar o cargo de chefe do departamento aerodinâmico, mas o engenheiro ainda deve cumprir o período de quarentena antes de poder iniciar sua trajetória na equipe.

Cléber Machado revela como seria famosa narração com vitória de Barrichello

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #223 – Treinos que valem pontos? F1 vai longe demais com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: