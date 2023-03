Carregar reprodutor de áudio

Após polêmicas com o francês Esteban Ocon, da Alpine, e o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, nos GPs de Bahrein e Arábia Saudita da Fórmula 1 2023, respectivamente, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu aumentar em 20cm a largura dos colchetes de largada nos grids das pistas que receberão etapas da elite global do esporte a motor em 2023. Além disso, será colocada uma linha central nos colchetes para auxiliar os pilotos a posicionarem os carros.

Tanto Ocon, em Sakhir, quanto Alonso, em Jeddah, tomaram punições de cinco segundos nas respectivas corridas por se posicionarem de maneira errada nos gris das provas. Já Max Verstappen, holandês da Red Bull, disse que a visibilidade dos colchetes é complicada. Esteban ponderou, ainda no Bahrein, que o tamanho dos carros atuais, bem maiores que os monopostos de alguns anos atrás, dificulta a vida do piloto na hora de olhar para o colchete.

"Não é tão fácil quanto parece estacionar o carro no lugar certo, especialmente com esses carros grandes", afirmou o francês da Alpine. Seu discurso foi ecoado pelo britânico George Russell, da Mercedes. Ele destacou que os pilotos, por estarem sentados bem perto do assoalho dos carros, provavelmente conseguem ver somente dez ou cinco centímetros acima do pneu, de modo que a visibilidade do asfalto fica prejudicada.

