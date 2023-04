Carregar reprodutor de áudio

Há uma semana, Felipe Massa falou com exclusividade para o Motorsport.com seus planos para uma possível judicialização do GP de Singapura da temporada 2008 da Fórmula 1, no intuito de solicitar uma revisão daquele campeonato, no qual foi vice-campeão sendo superado por Lewis Hamilton, à época, piloto da McLaren. E foi exatamente a equipe de Woking que 'causou' ao mandar uma indireta para o brasileiro nas redes sociais.

No seu perfil oficial, a McLaren compartilhou um vídeo onde mostra um print de uma reportagem repercutindo a decisão de Massa e logo após, montagens do britânico comemorando o título conquistado naquele ano. Na legenda, colocaram "A negação é um rio do Egito", fazendo referência um meme da internet.

Antes da corrida de Singapura em 2008, o chefe da Renautl, Flavio Briatore, intimidou Nelsinho Piquet para que ele batesse de propósito em Marina Bay a fim de ajudar o outro piloto do time, Fernando Alonso. Com a entrada do safety car, todos foram aos boxes, mas a Ferrari errou no pit stop de Massa, deixando a bomba de combustível presa no carro de Felipe. Ele, então, perdeu tempo e acabou a prova em 13º, enquanto o espanhol da Renault venceu e o rival britânico de Massa completou o pódio do evento.

Agora, quase 15 anos depois, o caso, que ficou conhecido como 'Crashgate', voltou à tona, com o Motorsport.com reportando que o inglês Max Mosley, então presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realmente sabia dos fatos já em 2008, conforme seu compatriota Bernie Ecclestone, à época chefão da F1, revelou há pouco mais de um mês. Para ser mais preciso, o órgão regulador já tinha ciência do 'Singapuragate' antes do GP do Brasil, a 'decisão' daquele campeonato.

Nada foi feito pela FIA naquele momento e o mundo só saberia de tudo no ano seguinte, quando alegadamente já era tarde demais para qualquer revisão de resultado.

