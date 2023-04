Carregar reprodutor de áudio

Em meio à nova era de domínio da Red Bull na Fórmula 1, muitos se questionam sobre o futuro de Adrian Newey, se o projetista pode se aposentar ou até mesmo ser roubado por alguma rival. Mas Christian Horner, chefe do time austríaco é categórico: o britânico, que está na Red Bull desde o início da equipe em 2005, ficará por lá por muitos anos ainda.

Nesse período, Newey tem sido alvo de frequentes rumores sobre possíveis trocas. Seja em outros projetos, algo que o engenheiro já faz há alguns anos com a anuência da Red Bull, ou em outras equipes da F1, como a Ferrari.

Mas esses rumores nunca se concretizaram, então quando eles surgiram novamente no começo deste ano, Horner já tratou de minimizar as possibilidades. Com o contrato atual de Newey já próximo do fim, o chefe da Red Bull exclui qualquer cenário que não o de sua permanência.

"Seu coração ainda está na F1, e seu compromisso com a equipe não é algo... Não estamos falando sobre os contratos ou sua duração, mas ele seguirá conosco por muitos anos", disse Horner à Sky Sports. "Sempre haverá rumores pelo paddock, é a F1. Ele é uma parte muito importante e valiosa de nossa equipe. Agora ele está envolvido com outras coisas".

