A Mercedes vem tratando abertamente como que o W14 não vem cumprindo as expectativas da equipe para a temporada 2023 da Fórmula 1, levando a uma mudança de curso no programa de desenvolvimento esperado para reduzir a distância para os rivais neste ano.

Porém, vem ficando claro que o carro também possui algumas falhas fundamentais de design que não podem ser corrigidas ao longo do ano, precisando de uma revisão mais significativa no desenvolvimento do carro do próximo ano.

Um dos principais problemas parece ser o posicionamento do cockpit, com Lewis Hamilton sendo crítico da abordagem utilizada pela equipe com o novo regulamento.

"Não sei se as pessoas sabem, mas nós nos sentamos mais próximos das rodas dianteiras do que os outros pilotos", disse. "Nosso cockpit é dianteiro demais Quando você está pilotando, parece que está guiando sob duas rodas, e essa é uma das piores sensações para se ter".

"Isso realmente muda a atitude do carro e como você ataca o momento. Torna ele mais difícil de prever em comparação a carros onde o cockpit está mais para trás, mais próximo do centro. É algo que eu sofro".

"Eu ouvi a equipe, e essa é a direção que eles disseram que deveriam ter seguido. Se eu soubesse que esse seria o resultado, isso não teria acontecido. Isso precisa mudar para o futuro. 100%".

Claramente, a Mercedes vem fazendo mudanças para combater os efeitos do porpoising e das quicadas na temporada passada. Mas a posição do cockpit não mudou, o que necessitaria uma mudança ainda maior do layout do carro.

Detalhe da asa central da Mercedes W14 Photo by: Giorgio Piola

Isso acontece porque a decisão pelo posicionamento do cockpit tem um efeito cascata pelo carro, afetando de diversos modos a distribuição de peso, suspensão e aerodinâmica. E, com o foco estando na decisão da Mercedes pela manutenção do zeropod, talvez seja prudente começar aqui, com as estruturas de proteção de impacto lateral (SIPS em inglês) sendo abrigadas em uma asa central tanto no W13 quanto no W14.

Longitudinalmente, a SIPS superior tem uma janela de 50mm para fixação, mas isso também é ditado pela posição do cockpit, resultando nas estruturas sendo colocadas mais para trás caso a Mercedes tivesse optaso por mexer o cockpit em direção à traseira em 2023.

Isso resultaria também em mudanças no design do sidepod, levando também ao abandono total do esquema atual da Mercedes. Na verdade, a equipe fez algumas concessões sobre a entrada do sidepod, que foi estreitada, aumentando em tamanho e sendo jogada para trás em relação ao W13.

Comparação lateral entre o W13 e o W14 da Mercedes Photo by: Giorgio Piola

A posição do eixo dianteiro também é um fator na sensação correspondente que Hamilton recebe do W14, sendo uma decisão guiada pelo regulamento, que exige que o eixo esteja em uma janela longitudinal de 100mm atrás da antepara dianteira.

Para comparação, o cockpit mais traseiro da Red Bull não somente coloca os pilotos mais distantes do eixo dianteiro, mas também cria mais espaço na área abaixo do piloto, permitindo que algumas peças de eletrônica e outros auxiliares normalmente colocados dentro dos sidepods sejam colocados abaixo do chassi.

Isso trás um benefício extra de abrir mais opções no design do sidepod, com a Red Bull podendo aumentar o tamanho do corte inferior comparado aos rivais.

Red Bull Racing wheelbase RB18 and RB19 comparison Photo by: Giorgio Piola

Notavelmente, enquanto a Mercedes não fez mudanças para 2023, a Red Bull tem, com uma nova suspensão dianteira, um arranjo que coloca o eixo dianteiro mais distante em relação ao RB18. Ainda não está claro se isso representa uma medida que vai contra às mudanças feitas pela Pirelli em relação aos pneus, que miram reduzir o subesterço que o pneu dianteiro gerou em 2022, ou uma melhora geral em comparação à posição que a equipe optou para o carro do ano passado.

Porém, está claro que isso terá um impacto no comportamento do carro, alterando também o relacionamento aerodinâmico que a turbulência gerada pela montagem da roda dianteira tem com a asa dianteira, assoalho e sidepods.

Mercedes W14 vs Red Bull RB19: posição do cockpit Photo by: Camille De Bastiani

