Antes do início da temporada de 2023 da Fórmula 1, a Alpine almejava o quarto no campeonato de construtores, mas queria se aproximar muito mais da Ferrari e da Mercedes. No entanto, devido ao desenvolvimento da Aston Martin, eles também avançaram para o top 3.

A Alpine está atualmente em quinto lugar na classificação com apenas oito pontos, tendo perdido vários pontos de forma particularmente dolorosa em Melbourne depois que Pierre Gasly e Esteban Ocon se eliminaram na segunda relargada.

De acordo com o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, eles podem alcançar seus rivais, especialmente a Mercedes, com o próximo pacote de desenvolvimento.

“Achamos que podemos lutar com eles. Também temos um grande desenvolvimento para Baku e um pequeno na semana seguinte em Miami, então continuaremos trazendo atualizações.”

“O mais importante é que todos funcionem quando os colocamos no carro como no nosso simulador. Isso não foi um problema no ano passado e, se também não for este ano e pudermos trazer esses pacotes, durante a temporada poderemos competir com os outros ao nosso redor.”

Szafnauer admitiu que, devido aos problemas no final do GP da Austrália, teme que não consigam completar o pacote para Baku: “Devido ao acidente, a prioridade mudou. Por enquanto, são necessárias peças de reposição para Baku. Você não pode fabricar uma asa dianteira da noite para o dia. Temos que ver se conseguimos levar o pacote completo por causa disso."

A equipe vai trabalhar muito para trazer todo o pacote para Baku e Szafnauer sabe que seus rivais também não vão descansar.

"É muito difícil dizer do que os outros farão. Se olharmos para trás, nos desenvolvemos em um ritmo bastante bom no ano passado, se conseguirmos manter isso também neste ano, então podemos nos aproximar durante o ano, mas é difícil dizer com antecedência. Depende deles também. Eu sei o que traremos. Eu não sei o que eles trarão."

