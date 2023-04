Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen vem fazendo seu nome na Fórmula 1, com marcas impressionantes apesar de ainda ser jovem, com 24 anos. Muitos imaginam que o holandês ainda tem uma longa trajetória pela frente, inspirado por pilotos como Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, com carreiras longevas. Mas Christian Horner não vê seu piloto seguindo esse mesmo caminho.

No momento, o holandês tem o contrato de maior duração do grid, estando garantChefeido na Red Bull até o fim de 2028, quando terá 31 anos.

Para muitos, Verstappen ainda deve ter uma longa carreira pela frente, mas o próprio holandês já falou mais de uma vez sobre seu futuro fora da F1, com o desejo de correr em outras categorias e, mais recentemente, criticando as mudanças no formato do Mundial com a introdução das corridas sprint.

Mas Horner não vê o holandês seguindo os passos de Alonso, hoje com 41 anos, quebrando os recordes de longevidade da categoria

"Max é ele mesmo. Ele é muito claro em suas convicções e em sua visão sobre o que quer fazer da vida", disse Horner à Sky Sports. "E não o vejo sendo um Fernando Alonso, correndo aos 41 ou 42, talvez não na F1".

"Mas o que ele realmente ama é correr. Corridas virtuais, correr em provas de GT para se divertir: sua paixão é guiar, correr. E enquanto ele tiver a chama para isso, vai continuar. Mas a longevidade dessa chama é única para todos, você tem que descobrir a sua".

"Correr em 23 GPs é um cronograma brutal e difícil. É difícil para os pilotos, mas é ainda mais complicado para os mecânicos, que viajam no início da semana e voltam na segunda-feira seguinte após uma corrida. É um cronograma brutal que acaba cobrando seu preço".

