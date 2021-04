A Mercedes anunciou nesta sexta-feira (09) uma reestruturação de seu departamento técnico da Fórmula 1, com o diretor técnico James Allison passando a assumir um novo cargo, de chefe de operações técnicas, a partir de 01/07, se afastando das responsabilidades diárias da equie.

Allison chegou à Mercedes no começo de 2017 e foi um dos responsáveis pelo domínio da equipe nas últimas temporadas e agora ficará responsável por planejamentos estratégicos de longo prazo. Sua mudança de posição abriu as portas para que o cargo seja ocupado pelo atual diretor tecnológico, Mike Elliott.

Elliott, que trabalhou anteriormente para Renault e McLaren, chegou à Mercedes em 2012 como chefe de aerodinâmica antes de chegar ao seu posto atual em 2017.

A Mercedes deixou claro que essas mudanças fazem parte de um planejamento a longo prazo antes da introdução do novo regulamento, em 2022, em vez de algo relacionado à performance atual do carro.

Chefe da Mercedes, Toto Wolff disse que a equipe ficou feliz por manter Allison, já que seu contrato como diretor técnico chegava ao fim neste ano.

"Desde que chegou à Mercedes, em 2017, James tem sido um líder técnico excepcional para nossa equipe, dando uma enorme contribuição à nossa performance: ele combina uma grande paixão e determinação com uma expertise detalhada e caráter moral excepcional".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Sabíamos há algum tempo que seu tempo como diretor técnico estava chegando ao fim neste ano e estou feliz que conseguimos formar esse novo papel para mantê-lo dentro de nossa família. Ele será um parceiro importante para mim nos próximos anos e sei que ainda temos muito para conquistar juntos".

Allison disse que sentia que era o momento certo para mover a uma nova posição, em vez de ficar como diretor técnico e evitar o crescimento de outros.

"Acredito firmemente que as pessoas têm uma vida útil em funções de gestão no esporte, e eu escolhi me afastar do papel de diretor técnico para passar o bastão no momento certo para a organização e para mim mesmo".

"Adorei os maravilhosos quatro anos e meio como diretor técnico, e foi um privilégio especial ter liderado os esforços técnicos da equipe nesse período".

TRETA entre Hamilton e Russell? Notícia que circula é VERDADEIRA ou FALSA?

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.