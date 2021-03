F1: Mercedes apresenta teaser do W12, carro da temporada 2021

Em meio à expectativa do lançamento do carro da Mercedes para a temporada 2021 da Fórmula 1, a equipe alemã lançou um 'aperitivo' do que será a nova máquina e divulgou um teaser do W12, com o qual tentará seu oitavo título consecutivo da categoria.

O time germânico brindou os fãs com fotos de seu carro nas redes sociais. Foram três postagens: uma apresentando a patrocinadora INEOS, outra mostrando a asa dianteira, com a marca Petronas, e a última com o carro 'inteiro', sem logos e com as cores básicas. Veja:

Assim, a escuderia sinalizou que deverá manter os carros majoritariamente pretos. O padrão foi adotado em 2020 em apoio a manifestações contra o racismo, que tiveram o britânico Lewis Hamilton como expoente na F1 e no mundo do esporte como um todo.

Entretanto, na parte traseira, o preto dá lugar ao tradicional prateado da marca alemã em degradê, de forma similar ao que foi feito já em 2020, mas de forma mais clara. Há também detalhes em vermelho e turquesa referentes a patrocinadores, como INEOS e Petronas.

