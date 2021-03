Verstappen vê risco: “Corridas sprint não resolvem problemas da F1”

Piloto da Red Bull e destaque da Fórmula 1 nas últimas temporadas, o holandês Max Verstappen vê riscos na implantação de corridas sprint, disputadas aos sábados, na categoria máxima do automobilismo mundial.

É possível que algumas corridas sprint sejam adicionadas ao calendário da F1 em 2021, nos GPs de Canadá, Itália e Brasil. Mas Verstappen e seu companheiro mexicano Sergio Pérez não estão plenamente convencidos de que a medida será positiva.

“Acho que temos que ter cuidado para não perder o DNA da Fórmula 1”, Pérez disse ao Motorsport.com. “É um pouco arriscado, mas estou aberto a isso”, seguiu o piloto, que substitui o anglo-tailandês Alexander Albon ao lado de Verstappen em 2021.

Já Verstappen disse: “Não se trata necessariamente de mais corridas (em um final de semana). Gosto bastante de fazer uma corrida de uma hora e meia, porque se tivermos bons carros, podemos correr de perto e mais equipes serão capazes de lutar pela vitória".

"Você não precisa de corridas sprint”, sentenciou o holandês.

