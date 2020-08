A Mercedes de Lewis Hamilton abriu o final de semana de Silverstone com uma novidade. O hexacampeão participou do TL1 para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 com um novo MGU-K.

A previsão inicial era que todos os carros com unidades de potência da Mercedes adotassem o novo componente apenas na semana que vem, mas a equipe decidiu dar o MGU-K a Hamilton uma corrida antes, após o aparecimento de "anomalias" pós-GP da Hungria.

A nova versão do componente foi desenvolvida especificamente para lidar com esses problemas potenciais de confiabilidade.

Valtteri Bottas, as Racing Points e as Williams receberão o novo MGU-K apenas na semana que vem, para o GP dos 70 Anos.

Os pilotos podem usar três por temporada porém o momento de troca do componente virou uma questão-chave na temporada 2020 devido a incerteza sobre o número de provas no calendário.

Um porta-voz disse ao Motorsport.com: "É uma mudança por precaução, feita uma corrida antes que o previsto devido a algumas anomalias vistas nos dados da Hungria. É uma versão atualizada do MGU-K por questões de confiabilidade".

O diretor técnico da Mercedes, James Allison alertou após o GP da Hungria que a equipe não pode esquecer da confiabilidade na busca pelo sétimo título consecutivo.

"Acho que ninguém que esteve conosco no primeiro final de semana do ano teria pensado em uma performance dessas da Mercedes a essa altura", disse. "Eles nos viram muito preocupados com o carro e a sua habilidade de terminar uma corrida".

"Todo carro no grid representa uma grande dúvida em todas as voltas, porque são modelos experimentais em diversas formas que podem dar certo ou não, e você pode ficar desapontado por não prever um problema".

"Estamos bem cientes de todas as fragilidades presentes, mesmo em um produto que é muito forte".

Hamilton se tornou o quinto piloto a mudar componentes na unidade de potência em 2020, após Pierre Gasly (V6, turbo, MGU-H, MGU-K, controle de eletrônica), George Russell (V6, turbo, MGU-H), Kevin Magnussen (armazenamento de energia e controle de eletrônica), Alex Albon (controle de eletrônica) e Antonio Giovinazzi (controle de eletrônica).

