Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 deu o pontapé inicial a um de seus mais tradicionais GPs, o da Grã-Bretanha, no autódromo de Silverstone, pista onde o mundial fez sua primeira corrida há 70 anos.

O grande assunto do final de semana é o teste positivo de Sergio Pérez para Covid-19. Após um primeiro exame inconclusivo, o segundo confirmou que o mexicano está infectado. Com isso, ele foi afastado do GP deste final de semana. Em vídeo publicado nesta sexta, o piloto falou sobre o diagnóstico e se explicou sobre a viagem feita ao México entre os GPs.

A busca da Racing Point por um substituto foi rápida, mas não menos nervosa. O alemão Nico Hulkenberg logo foi convocado, mas sua liberação para acessar o paddock aconteceu com menos de dez minutos para o início do TL1. O piloto foi visto correndo pelo paddock para chegar à garagem e se aprontar para conseguir participar da sessão.

Essa foi a primeira troca de pilotos dentro do final de semana desde o GP da Hungria de 2017, quando Paul di Resta foi convocado pela Williams para substituir Felipe Massa, que não se sentiu bem após o primeiro dia de treinos no Hungaroring.

Vale lembrar que, para Pérez, esse diagnóstico não poderia ter vindo em um momento pior. Segundo informações veiculadas nas últimas semanas, hoje, 31 de julho, é o prazo para a Racing Point acionar a cláusula de saída do mexicano, permitindo a chegada de Sebastian Vettel à equipe.

Vettel, por outro lado, parece não ter pressa para definir seu futuro. O tetracampeão reforçou essa visão na coletiva de imprensa na quinta, falando que vai tomar o tempo necessário para tomar a melhor decisão possível para seu futuro.

Na Red Bull, a sexta-feira em Silverstone será focada em testar novas peças. A equipe tenta descobrir a origem do problema com o RB16, que causa o carro ter performances irregulares ao longo do final de semana. E Alex Albon chegou ao circuito com um novo engenheiro.

Indo para a ponta do grid, o hexacampeão Lewis Hamilton teve uma troca de componente na unidade de potência. O piloto da Mercedes tem um novo MGU-K para o final de semana, sendo o segundo de dois permitidos pelo regulamento sem receber penalizações.

Em outra área, um dos grandes destaques do final de semana é Lando Norris. Ontem, o piloto da McLaren anunciou o capacete que usará neste final de semana após realizar um concurso de desenhos. O escolhido foi o projeto de uma menina de seis anos, que fez uma pintura a mão.

Com nenhuma previsão de chuva, os carros foram à pista assim que o sinal verde foi acionado, porém, apenas para voltas de instalação.

Hulkenberg fez sua primeira saída com 13 minutos de sessão, mas fez apenas uma volta de instalação para se acostumar com o carro. Vale lembrar que, apesar de ter corrido na F1 até o final do ano passado, ele não chegou a andar com nenhum modelo usado na categoria em 2020.

A primeira volta rápida do dia foi de Kimi Raikkonen com a Alfa Romeo, com 01min32s661. A volta do finlandês ficou no topo por alguns minutos, antes de Norris marcar 01min30s035. Max Verstappen completou sua primeira volta logo em seguida, mas não conseguiu superar o britânico.

Com 23 minutos de sessão, Norris conseguiu encaixar uma boa volta e reduziu sua própria marca, para 01min29s439.

A primeira bandeira amarela da sessão foi acionada com pouco menos de 20 minutos de sessão. Kimi Raikkonen foi parar na brita mas conseguiu voltar à pista, evitando uma bandeira vermelha no TL1. Menos de dois minutos depois, foi a vez de Giovinazzi dar uma passeada fora da pista, causando um grande impacto nos pneus. Para a sorte do italiano, evitando problemas maiores na suspensão do carro, ele estava próximo da entrada dos boxes.

Os incidentes da Alfa Romeo causaram uma bandeira vermelha, interrompendo a sessão próximo da marca de 30 minutos.

Enquanto a bandeira vermelha estava acionada, a Ferrari anunciou que Vettel não participaria do primeiro treino livre. Segundo a equipe, foi encontrado um problema no intercooler do carro do piloto e a Ferrari preferiu fazer testes para garantir a presença do tetracampeão no TL2.

A sessão foi reiniciada com 50 minutos para o fim do TL1 e, antes mesmo da luz verde, Racing Point, Red Bull, Mercedes e McLaren já estavam prontas para sair novamente.

Hulkenberg marcou sua primeira volta rápida com 43 minutos, com um 01min30s121. Enquanto o alemão acelerava, a ponta teve três provas de pontas. Verstappen abriu com 01min29s124, mas logo foi ultrapassado pelo companheiro de Hulk, Lance Stroll. O canadense, por sua vez, perdeu a ponta da sessão para Bottas, que cravou 01min28s869.

Enquanto o tempo de Bottas foi feito com pneus macios, Verstappen conseguiu marcar um 01min28s875 com pneus duros. Mas logo o tempo de ambos ficou para trás, quando Hamilton marcou 01min28s343, abaixando mais de meio segundo do tempo de seu companheiro de equipe, apesar de um terceiro setor ruim. Neste momento, Hulkenberg, o grande assunto do final de semana, ocupava o oitavo lugar, a 1s257 de Hamilton, enquanto Stroll estava em quarto, a 0s536.

Para o alemão, que praticamente caiu de paraquedas na vaga de Pérez, a sessão foi focada em se acostumar com o carro. Em vários momentos, a transmissão exibia rádios de Hulkenberg solicitando à equipe ajustes no carro por diversos motivos, incluindo um porque sua nádega estava dormente.

Com 30 minutos para o fim, a situação do grid era muito diversa. Havia um equilíbrio no número de voltas rápidas marcadas com compostos macios, médios e duros. E Verstappen foi à pista pela primeira vez com pneus macios, e entregou 01min27s442, assumindo a ponta. O holandês quebrou o tempo que Hamilton havia marcado segundos antes, 01min27s896, com pneus médios.

Faltando 20 minutos na sessão, a situação estava bem diversa na frente, com Verstappen, Hamilton, Stroll, Albon, Leclerc, Bottas, Ocon, Ricciardo, Hulkenberg e Norris fechando o Top 10.

No final do TL1, apenas uma mudança no Top 10, com Kvyat assumindo a posição de Norris. Max Verstappen surpreendeu, terminando na frente em meio a uma incessante busca da Red Bull para descobrir o problema com o RB16. O holandês manteve seu 01min27s422, 0s474 a frente de Hamilton, que fez seu melhor tempo da sessão com pneu médio.

Stroll, Albon, Leclerc, Bottas, Ocon, Ricciardo, Hulkenberg e Kvyat fecharam o Top 10.

A F1 volta às pistas ainda nesta sexta para o segundo treino livre, marcado para 11h. Aqui no Motorsport.com, você acompanha o TL2 em Tempo Real, além de toda a cobertura do final de semana. E não esqueça: assim que o TL2 acabar, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar o Sexta-Livre, com nossa equipe comentando os principais fatos do dia em Silverstone.

