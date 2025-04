A definição da volta ou não dos motores V10 para a Fórmula 1 ocorreu na sexta-feira (11) do Bahrein, com a presença das fabricantes de unidades de potência. O adiamento do retorno das UPs aspiradas e a manutenção do regulamento de 2026 foi a decisão final. Audi, Honda e Mercedes foram contra, conforme revela o portal Auto Motor und Sport.

A partir das 11 horas da manhã do país do Oriente Médio, a FIA, a F1, as equipes e todos os fabricantes de motores se reuniram para discutir o futuro dos regulamentos técnicos.

O chefe da divisão esportiva da Honda, Koji Watanabe, veio do Japão; Gernot Döllner estava presente em nome da Audi e o CEO da Daimler (dona da Mercedes), Ola Källenius, participou da reunião por meio de um link de vídeo. A recém-chegada Cadillac também esteve envolvida nas conversas.

Segundo o AMuD, as fabricantes que votaram a favor do retorno do V10 foram a Red Bull Powertrains/Ford, Ferrari e Cadillac. Os votos contrários foram da Audi, Mercedes e Honda.

Motores V10 no longo prazo?

O resultado foi que a ideia dos motores V10 foi arquivada por enquanto. As partes concordam que uma volta apressada dos aspirados por exemplo, às custas dos regulamentos de 2026, não é viável.

Embora a maioria das partes esteja aberta a uma mudança dos motores no devido tempo, o momento mais provável é 2029 ou até mesmo 2031 - se o próximo ciclo de regulamentação for encerrado no tempo certo. Portanto, uma das questões em pauta é se o ciclo de 2026 deve ser encurtado ou "apenas" concluído - para a qual ainda não há resposta.

Quanto aos 'novos' motores, várias opções foram discutidas. O V10 foi logicamente discutido, assim como o V8. A questão associada é se, como agora, deve ser um motor com turbo ou sem turbo - sobre o qual Esteban Ocon revelou durante a coletiva de imprensa que o turbo elimina principalmente o ruído.

Para as marcas de carros amigas que estão apostando principalmente na eletrificação, um componente elétrico provavelmente ainda terá que ser adicionado. Ele não irá tão longe quanto hoje e certamente não tão longe quanto o regulamento de 2026, mas poderá envolver um motor V10 com sistema KERS.

Preocupações sobre os regulamentos de 2026 colocadas na mesa

O consenso, no entanto, é que essa deve ser um debate a longo prazo, 2029 ou 2031. Em um prazo mais curto, as regras de 2026 permanecem. No entanto, os representantes discutiram longamente as preocupações do paddock sobre tais regras de 2026.

Uma das principais preocupações é que as diferenças no grid poderiam se tornar (muito) maiores do que as atuais e que isso poderia prejudicar a emoção. Por exemplo, há algum tempo circulam histórias de que a Mercedes está particularmente confiante em seu próprio motor para 2026.

Isso levanta a questão de como as marcas com algum atraso poderiam eventualmente se aproximar. Embora ainda não tenha sido feito nenhum julgamento sobre isso, tem-se falado em concessões para aqueles que estão em desvantagem - para evitar o domínio de longo prazo de um único fabricante.

Em segundo lugar, as preocupações com as corridas em si foram colocadas na mesa, com a porta aberta para pequenas mudanças nos regulamentos esportivos. De antemão, ficou claro que essa primeira reunião não levaria a decisões finais.

Seu principal objetivo era identificar quem poderia apoiar o quê e colocar todas as partes interessadas na mesma página, tanto quanto possível. De qualquer forma, o principal consenso é que a eliminação completa das regras de 2026 não é realista e que qualquer retorno dos motores V10 é mais para o longo prazo.

